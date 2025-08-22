Tu baño reluciente por 1,30 euros: el producto que arrasa en Mercadona

Mercadona, la empresa de supermercados con gran presencia en España y Portugal, dispone en su sección de limpieza de innumerables soluciones para facilitar las tareas más cotidianas y costosas del hogar, como pueden ser las relacionadas con la higiene y el mantenimiento del baño, uno de los lugares que más bacterias y suciedad pueden llegar a acumular si no se limpia correctamente.

En referencia a esta costosa tarea, hay que saber que existe un producto que arrasa en Mercadona, ya que facilita mucho la limpieza y el mantenimiento diario de los elementos del baño, que se usan de forma constante, como es el lavabo, el váter, el bidé y la ducha o bañera.

Toallitas limpiadoras de baño

Tienen el mismo aspecto que unas toallitas húmedas para la higiene corporal, pero este producto de Mercadona está específicamente diseñado para la limpieza rápida y diaria del baño. Se trata del producto Toallitas limpiadoras de baños, que se venden bajo la marca Bosque Verde.

Este producto, que se puede encontrar en la sección de limpieza y hogar de Mercadona, tanto en los lineales de los supermercados físicos como en la web de compra online de la empresa, se usan para evitar tener que usar lejía, guantes, bayetas y otros productos. Con una simple toallita desechable, se pueden eliminar los restos de jabón o pasta de dientes del lavabo, así como la suciedad del váter o de la placa de ducha, de forma fácil y rápida.

"Limpieza de una sola pasada. Eliminan las manchas de cal y restos de jabón", se puede leer en el empaquetado, que contiene un total de 50 unidades de toallitas, a un precio muy asequible de 1,30 euros por paquete, por lo que la unidad sale a 0,026 euros.

Toallitas limpiadoras de baños. / Foto: Mercadona