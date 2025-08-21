La sustituta a las antiguas mamparas en la ducha: mayor luminosidad, prácticas y muy modernas

Quienes estén pensando en hacer una reforma integral del baño o, por el contrario, dar un lavado de cara y cambiar algunos elementos, pueden dejar atrás las antiguas ideas de decoración y dar cabida a las nuevas tendencias y a los consejos de los expertos, por ejemplo, a la hora de elegir una mampara más funcional, que aporte luminosidad, aumente la sensación de mayor espacio en la estancia y aporte un toque moderno y llamativo.

Sin embargo, dentro del mundo de las duchas, hay que elegir tanto el tipo de plato como la mampara que se quiere colocar e, incluso, la alcachofa o columna de ducha que se prefiere, todo ello, decisiones que pueden hacer que surjan muchas dudas.

De este modo, todas las opiniones expertas son una gran ayuda, sobre todo, si se trata de tendencias que ya se empiezan a ver en los baños de diseño más modernos, tal y como recogen desde el portal francés especializado en decoración del hogar Le Journal de la Maison.

Tal y como señalan, ya hace una década que las duchas italianas se posicionaron como la mayor tendencia en los baños de los hogares. Se trata de una ducha que no contempla un plato como tal, sino que se fusionan con el suelo, van a ras de suelo, con una mampara que suele ser de media hoja, es decir, el cristal solo cubre la mitad de la longitud de la ducha.

Alternativa a la ducha italiana o 'walk-in

Aunque este tipo de ducha sigue siendo una opción recomendable, por su bajo coste, comodidad y elegancia, hay una alternativa a la ducha italiana que ya se ha convertido en tendencia: las duchas completamente cerradas con una mampara que, importante, no debe tener marco.

Así, las personas que estén buscando reformar su baño para darle un toque moderno e innovador deberán fijarse en la tendencia de las duchas con un plato discreto, una puerta grande de cristal, que cubra toda la longitud de la ducha y que no tenga marco de ningún color.

"Hay que admitir que no tener puerta no siempre es adecuado para la vida cotidiana. Las salpicaduras de agua invaden el baño cada vez que lo utilizas. La cal se extiende hasta el suelo y más allá de la ducha. Sin olvidar al gato que pasa cuando el suelo aún está mojado y deja huellas por toda la casa", escriben los expertos, poniendo en entredicho las duchas de tipo walk-in Por tanto, las duchas tipo walk-in pueden quedar en entredicho.

"Tu ducha estará aún más de moda si la puerta no tiene marco"

"Para encontrar un espacio que sea a la vez cómodo y práctico, la gran tendencia para 2025 es volver a las duchas cerradas, gracias a una puerta de cristal. Pero ojo, tu ducha estará aún más de moda si la puerta no tiene marco", detallan en el mencionado portal de decoración de interior.

Ducha con mampara completamente cerrada y sin marco, en un baño de diseño. / Foto: iStock