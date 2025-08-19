Cómo cuidar y dónde colocar la planta del dinero en casa: ayuda a atraer la estabilidad económica, según la cultura china

La cultura china toma muy en cuenta la colocación, el orden, los elementos y las tradiciones en lo que al hogar se refiere para poder atraer cosas buenas. De hecho, uno de los elementos clave para conseguir estabilidad y bonanza económica, atrayendo el dinero y el bienestar financiero, tiene que ver con una planta conocida, precisamente, como la planta del dinero.

La planta del dinero (Plectranthus verticillatus) es una especie de la familia Lamiaceae con hoja perenne y originaria de África, aunque se ha extendido en ambos hemisferios. De hecho, se cultiva de forma generalizada como una planta de interior, ya que es perfecta para climas templados o cálidos, no soporta el frío y, por lo tanto, dentro del hogar tendrá una mayor resistencia, evitando los cambios bruscos de temperatura que sí que se dan en el exterior, más aún en esta época del año.

Sabiendo esto, también hay que tener en cuenta que es una planta muy cómoda y sencilla de cuidar, bastante resistente y que, con pocos cuidados y recomendaciones que se sigan, aguantará perfectamente y crecerá en el interior de casa, llenando de verde tu hogar.

Cuidados de la planta del dinero: riego, abono y poda

Una de las primeras consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de cuidar esta o cualquier otra planta es el riego. En este caso, es importante saber que no necesita mucha agua para crecer y mantenerse sana, por lo que solo habría que hacerlo una vez por semana durante los meses de verano. En cambio, durante el invierno basta con regar una vez cada dos semanas. Eso sí, evita encharcar la planta, ya que las raíces pueden podrirse. Así, lo mejor es colocar un plato y regar por debajo.

Por otro lado, en cuanto al abono, se requiere abonar la planta una vez cada tres meses, al mismo tiempo que se añade fertilizante cada 15 días en el periodo de crecimiento. Esta planta suele crecer entre mediados de otoño y mediados de invierno, aunque si se tiene bien cuidadas puede crecer casi durante todo el año. De igual forma, la poda solamente requiere quitar aquellas hojas que se sequen.

¿Dónde hay que colocar la planta del dinero?

Otro de los consejos más importantes a la hora de mantener en óptimo estado la planta del dinero es la ubicación, sobre todo, en cuanto a la luz que recibe en ese lugar. Aunque sea una planta de interior, necesita una buena iluminación natural, le viene bien el sol, aunque nunca de forma directa, ya que se podrían dañar sus hojas. Un truco: si las hojas se ponen rojas, es que tiene exceso de sol.

Igualmente, no se debe poner la planta en un lugar donde haya corrientes de aire frío, ya que no soporta las bajas temperaturas. Lo ideal es que se mantenga en lugar en el que haya uno 17-23ºC. Puede soportar más calor, pero no el frío.