Aviso a los viajeros de toda España: a partir de octubre estará prohibido utilizar baterías externas en los aviones de esta popular aerolínea

El próximo otoño viene con cambios para los que decidan coger un vuelo: algo tan simple y habitual como es cargar el móvil o la tablet durante el trayecto será imposible. Y es que la popular aerolínea Emirates acaba de anunciar que a partir del día 1 de octubre prohibirá utilizar cualquier tipo de batería externa durante sus vuelos.

En una reciente nota de prensa emitida por la propia compañía, Emirates ha aclarado que sus pasajeros podrán seguir llevando un cargador portátil a bordo de menos de 100 vatios-hora. No obstante, ha advertido que no podrán utilizarlo cuando se encuentren en la cabina del avión, ni para cargar dispositivos con la batería externa ni con la fuente de alimentación del avión.

De este modo se prohíbe utilizar las baterías externas para cargar ningún dispositivo personal a bordo de la aeronave. Además, las que sí estás aceptadas para el transporte (de menos de 100 vatios-hora) deben tener disponible la información sobre su capacidad, por ejemplo, impresa sobre el dispositivo, para que el personal decida si cumple con la normativa o no.

Asimismo, desde Emirates aclaran que las baterías aceptadas no podrán colocarse nunca en el compartiendo superior del avió ni facturarse, sino que deberán guardarse en el bolsillo del asiento o en una bolsa debajo del asiento delantero.

¿Por qué esta decisión?

El motivo detrás de esta decisión radica en la seguridad de la tripulación. En los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de clientes (ya no solo de Emirates, sino a nivel general) que utilizan baterías externas, lo que ha provocado a su vez un incremento de los incidentes relacionados con baterías de litio a bordo de los vuelos en todo el sector de la aviación.

Ahora bien, esto es porque los cargadores portátiles utilizan principalmente baterías de iones litio o polímero de litio suspendidos en una solución electrolítica. Así, si la batería se sobrecarga o se daña puede producirse un "sobrecalentamiento", lo que puede traer consecuencias muy peligrosas, tales como incendios, explosiones e incluso la liberación de gases tóxicos.

Desde Emirates resuelven que es precisamente porque "la seguridad es uno de sus valores fundamentales" que se va a proceder a la prohibición del uso de baterías externas en sus vuelos, comprometiéndose a "mantener y mejorar continuamente los niveles de seguridad, protegiendo a los clientes y al personal en todo momento".