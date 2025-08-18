Polémica tras viralizarse un vídeo de una turista llevándose piedras y rocas de Lanzarote entre risas: "No somos un parque temático"

A pesar de las prohibiciones, son muchos los turistas que a día de hoy siguen llevándose como souvenir parte del entorno que visitan, a pesar del daño que puedan generar. Estas situaciones se dan especialmente en lugares como Canarias, donde muchos turistas se llevan "de recuerdo" rocas o arena, a escondidas de las autoridades.

En los últimos días se ha viralizado un vídeo donde se muestra esta misma situación en la isla de Lanzarote, y que no les ha hecho ninguna gracia a los residentes: "Esos souvenirs de los que hablas, y que a ti te parecen graciosos, para mí representan mi isla. Un lugar que poco a poco está siendo destruido por gente como tú. Te invito a reflexionar: no somos un parque temático ni un decorado para el entretenimiento ajeno. Aquí vivimos personas que cuidamos de nuestra tierra, y nuestra prioridad es la educación y la pervivencia de nuestro entorno. Respétalo", comenta una usuaria en redes.

"Sacó souvenirs de todos lados"

Así pues, en el vídeo se observa a una turista que durante sus vacaciones en Lanzarote ha ido cogiendo piedras, sal y rocas de la isla, con el fin de llevárselas. El título del vídeo no deja lugar a dudas: "Sacó souvenirs de todos lados (lo que no hay que hacer)".

La persona que graba y sube el vídeo es la sobrina de la mujer que coge todos estos elementos. Una de las cosas que más ha molestado a los canarios ha sido que, mientras cometía todos estos actos, se reía, restándole importancia a una grave situación, que pone en riesgo el ecosistema de la isla: "Chicas no sé donde esta el chiste, solamente piensen en que, si todos van a la isla a hacer lo mismo, no quedará nada de ella. Y esa hermosura que hoy visitan desaparecerá. Tengamos un poco mas de conciencia por favor", pide otra usuaria.

"Un episodio más de la señora que lleva la tierra", comentan entre risas durante el vídeo, sin ser conscientes de la polémica que se desataría tras la publicación en redes del vídeo.

Ahora, muchos canarios piden a las autoridades que actúen e impongan sanciones a estas personas. Por el contrario, también hay otras tantas personas apoyando los actos cometidos por la turista, alegando que "la tierra no pertenece a nadie".