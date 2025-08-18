La parte del cajetín de la lavadora que nadie sabe para qué sirve, pero que es esencial para un buen lavado

Lavar ropa es una tarea sencilla, sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos para qué sirven algunas funciones o compartimentos de la lavadora. Algunas personas simplemente aplican el detergente y el suavizante en el cajetín, sin prestar atención a una parte que puede determinar cómo se lavarán las prendas.

Si bien no todas las lavadoras cuentan con esta función, la gran mayoría de ellas sí la tienen, especialmente las más modernas. Si nos fijamos bien en nuestro cajetín de la lavadora, encontraremos varios compartimentos, destinados a los distintos productos que se pueden aplicar para el lavado.

La zona del detergente se sitúa generalmente a la izquierda del cajetín, y aquí se encuentra la parte que puede cambiarlo todo. En la gran mayoría de lavadoras, este compartimento destinado al detergente tiene una pestaña que se puede levantar o dejar bajada, y dependerá del tipo de producto que se vaya a usar.

Si se usa detergente líquido, se recomienda dejar la pestaña bajada, ya que durante el lavado se extraerá el producto sin ningún problema. Además, la propia pestaña trae unas guías para saber cuánto detergente líquido aplicar, según el lavado, sin necesidad de usar el tapón como medida.

Sin embargo, si se usa detergente en polvo, lo mejor será dejar bien levantada la pestaña, ya que de lo contrario puede no llegar todo el producto a las prendas, haciendo que los lavados sean peores y que la ropa no quede tan limpia como debería (además de quedar parte de producto sin usar en el propio cajetín).

A tener en cuenta

Por otro lado, con el paso del tiempo el propio cajetín puede acumular suciedad, lo que también afectará a los lavados, así que se recomienda extraerlo y limpiarlo a fondo con relativa regularidad.

Para ello, tan solo hay que comprobar cuál es la mejor forma de sacarlo por completo, ya que varía según el tipo de lavadora, sin embargo, suele haber una pestaña en el centro del cajetín o dos a los lados: con presionar y tirar de él, saldrá sin problemas.

Después, tan solo quedará limpiar tanto el hueco que queda en la lavadora, como el propio cajetín, para volver a poner todo en su sitio y continuar con unos lavados óptimos.