El manjar peruano que aún impacta a muchos españoles por su peculiar aspecto: nutritivo y previene enfermedades cardiovasculares

Cada país tiene sus propias costumbres y platos típicos, y lo que para unos puede parecer totalmente normal, para otros es toda una sorpresa. Eso sucede con el cuy, también conocido como conejillo de Indias, ya que se trata de un alimento popular en países como Perú, Ecuador, Bolivia y en algunas zonas de Colombia, mientras que no es tan popular su ingesta en países como España.
Así pues, lo que más sorprende a muchos españoles es su peculiar aspecto, ya que en muchas ocasiones se sirve el cuy entero, lo que para algunos puede resultar un tanto desagradable, al no estar acostumbrados a ver animales para el consumo en ese formato.
Esta estética provoca que muchos no quieran ni probarlo, ya que sienten un gran rechazo, sin embargo, aquellos que sí lo han probado aseguran que es un auténtico manjar, ya que tiene un gran sabor. Además, se trata de un alimento muy interesante, ya que es bastante nutritivo, alto en proteínas y bajo en grasas.
Según explica el Gobierno de Perú, "la carne de cuy es un elemento importante en la alimentación saludable de los consumidores y contribuye de manera efectiva a combatir la anemia en la población infantil. Al ser rica en grasas saludables como los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, también es indicada para prevenir enfermedades cardiovasculares".
Una de las formas más populares para su consumo es "chactado" (popular en la zona andina de Perú), donde el roedor se aplana y se fríe hasta que quede bien crujiente, para posteriormente tomarlo con algunos acompañamientos.
En España
En España no es muy popular su consumo, ya que este tipo de animales son más considerados mascotas que alimentos, sin embargo, poco a poco se va extendiendo y popularizando este plato.