¿Se pueden dejar los cargadores enchufados todo el tiempo? Esto es lo que dicen los expertos

Cada vez acumulamos más y más dispositivos electrónicos, smartphones, ordenadores, auriculares, relojes inteligentes y la lista continua y continua. Y como consecuencia de ello a su vez vamos almacenando sus respectivos cargadores.

Si bien es cierto que hay algunos que usamos con más frecuencia que otros, por ejemplo, el del móvil es el que más utilizamos, hay una práctica muy extendida de dejar el cargador enchufado todo el rato, lo utilicemos o no. Pero, ¿es peligroso hacerlo? ¿Hay costes ocultos asociados a dejar los cargadores enchufados todo el tiempo?

Partimos de la base de que la función de los cargadores es la de transformar la corriente alterna que sale del enchufe de tu casa en corriente continua con el voltaje necesario y adecuado para cargar tu dispositivo sin dañarlo.

¿Qué pasa si dejo el cargador enchufado todo el día?

Cabe destacar que no todos los cargadores son iguales, en el sentido que la potencia o el uso para el que está destinado hacen que no sea lo mismo dejar el cargador de la tablet que dejar el de la bici eléctrica, del mismo modo que no es lo mismo dejar solo un cargador puesto que tener la regleta llena de cargadores enchufados.

Pero si tienes algo siempre enchufado te enfrentas al llamado "consumo fantasma" que si bien no suele reflejar una enorme cantidad de dinero en la factura mensual, pero con el alto coste de la vida, al cabo del año puede suponer un ahorro (no el más grande), pero mejor quedarte tú ese dinero que dárselo a otros, y tan solo depende del simple gesto de desenchufarlo.

Por otro lado, el otro gran motivo por el que deberías desenchufarlo es por el peligro potencial de que haya una sobrecarga o sobrecalentamiento, y si bien los cargadores más modernos hoy en día tienen tecnología para minimizar el consumo de energía y componentes de gestión inteligente, los cargadores se desgastan con el tiempo cuando la electricidad fluye a través de ellos y son más propensos a dar algún tipo de problema.

Entonces, ¿qué debó hacer?

Aunque los cargadores modernos suelen ser muy seguros y supuestamente consumen la mínima energía cuando no se usan, es recomendable que consideres la posibilidad de desenchufarlos de todos modos, pero es verdad que "no pasa nada" por dejarlos.

Eso si, si un cargador se calienta más de lo normal, hace ruido o está dañado de algún modo, es hora de sustituirlo y sobre todo no debes dejarlo enchufado todo el día.