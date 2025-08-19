Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: los avisos siguen por casi el país

Este martes se ha dado por finalizada la ola de calor que ha sofocado a lo largo y ancho de todo el país, por lo que se espera un descenso notable de las temperaturas a lo largo del día de hoy y, también a lo largo de la semana. Esto no implica que las temperaturas vayan a ser frescas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) todavía continúa con los avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas en gran parte del mapa.
"Descenso notable de las temperaturas en los tercios sudeste y este peninsulares", explica la AEMET, pero añade: "No obstante, todavía mantendrán valores significativamente elevados en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias".
Alertas activas en España
De este modo, todavía hay varias alertas naranjas y amarillas por parte de la AEMET, que se reparten en diferentes comunidades autónomas, a lo largo y ancho del país:
- Andalucía: hay alerta amarilla por viento y elevadas temperaturas en Almería, así como aviso naranja por alta temperatura en Málaga.
- Aragón: se han activado las alertas amarillas o naranjas en zonas tanto de Huesca como en Zaragoza y Teruel, en estos casos, por lluvias y tormentas, que podrían acumular entre 15 y 40 mm en una hora. Pueden venir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.
- Islas Baleares: en Ibiza y Formentera hay aviso amarillo por altas temperaturas, así como en Mallorca. El aviso es amarillo por rissagas en Menorca.
- Cataluña: en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona hay avisos a partir de las 13.00 horas por lluvias y tormentas. En todos casos es alerta amarilla, salvo en Lleida, que es naranja. Se pueden acumular hasta 20-30 mm de agua en una hora.
- Región de Murcia: hay aviso amarillo en el noroeste y la zona de Vega del Segura por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38ºC.
- Comunidad Valenciana: en Castellón hay avisos naranjas por lluvias y tormenta, mientras que en Valencia hay aviso amarillo por el mismo motivo, con agua que podría acumularse hasta 40 mm en una hora.
Con esta situación, la recomendación de cerrar las persianas y aislar las estancias del hogar del calor extremo de fuera es especialmente importante a partir de las horas centrales del día y a lo largo de toda la tarde, por lo menos, hasta la puesta de sol. La mayoría de las alertas por calor están activas a partir de las 14.00 horas, extendiéndose hasta el fin del día, al igual que las de tormenta. Así, tampoco se recomienda tender fuera la ropa ante la previsión de lluvia.
Temperaturas máximas en España
Las temperaturas máximas que se van a registrar en este lunes, según los datos de la AEMET, son las siguientes:
- Albacete: 36ºC
- Alicante/Alacant: 33ºC
- Almería: 35ºC
- Ávila: 28ºC
- Badajoz: 34ºC
- Barcelona: 31ºC
- Bilbao: 23ºC
- Burgos: 25ºC
- Cáceres: 33ºC
- Cádiz: 31ºC
- Castelló de la Plana: 33ºC
- Ceuta: 31ºC
- Ciudad Real: 34ºC
- Córdoba: 37ºC
- Coruña, A: 23ºC
- Cuenca: 33ºC
- Donostia/San Sebastián: 23ºC
- Girona: 33ºC
- Granada: 37ºC
- Guadalajara: 35ºC
- Huelva: 34ºC
- Huesca: 31ºC
- Jaén: 35ºC
- León: 28ºC
- Lleida: 32ºC
- Logroño: 26ºC
- Lugo: 23ºC
- Madrid: 34ºC
- Málaga: 40ºC
- Melilla: 35ºC
- Murcia: 38ºC
- Ourense: 30ºC
- Oviedo: 22ºC
- Palencia: 29ºC
- Palma: 36ºC
- Palmas de Gran Canaria, Las: 25ºC
- Pamplona/Iruña: 25ºC
- Pontevedra: 25ºC
- Salamanca: 29ºC
- Santa Cruz de Tenerife: 29ºC
- Santander: 22ºC
- Segovia: 28ºC
- Sevilla: 37ºC
- Soria: 29ºC
- Tarragona: 31ºC
- Teruel: 34ºC
- Toledo: 35ºC
- València: 31ºC
- Valladolid: 30ºC
- Vitoria-Gasteiz: 23ºC
- Zamora: 31ºC
- Zaragoza: 33ºC
