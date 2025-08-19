Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: los avisos siguen por casi el país

Este martes se ha dado por finalizada la ola de calor que ha sofocado a lo largo y ancho de todo el país, por lo que se espera un descenso notable de las temperaturas a lo largo del día de hoy y, también a lo largo de la semana. Esto no implica que las temperaturas vayan a ser frescas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) todavía continúa con los avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas en gran parte del mapa.

"Descenso notable de las temperaturas en los tercios sudeste y este peninsulares", explica la AEMET, pero añade: "No obstante, todavía mantendrán valores significativamente elevados en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias".

Alertas activas en España

De este modo, todavía hay varias alertas naranjas y amarillas por parte de la AEMET, que se reparten en diferentes comunidades autónomas, a lo largo y ancho del país:

Andalucía : hay alerta amarilla por viento y elevadas temperaturas en Almería, así como aviso naranja por alta temperatura en Málaga.

: hay alerta amarilla por viento y elevadas temperaturas en Almería, así como aviso naranja por alta temperatura en Málaga. Aragón : se han activado las alertas amarillas o naranjas en zonas tanto de Huesca como en Zaragoza y Teruel, en estos casos, por lluvias y tormentas, que podrían acumular entre 15 y 40 mm en una hora. Pueden venir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

: se han activado las alertas amarillas o naranjas en zonas tanto de Huesca como en Zaragoza y Teruel, en estos casos, por lluvias y tormentas, que podrían acumular entre 15 y 40 mm en una hora. Pueden venir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento. Islas Baleares : en Ibiza y Formentera hay aviso amarillo por altas temperaturas, así como en Mallorca. El aviso es amarillo por rissagas en Menorca.

: en Ibiza y Formentera hay aviso amarillo por altas temperaturas, así como en Mallorca. El aviso es amarillo por rissagas en Menorca. Cataluña : en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona hay avisos a partir de las 13.00 horas por lluvias y tormentas. En todos casos es alerta amarilla, salvo en Lleida, que es naranja. Se pueden acumular hasta 20-30 mm de agua en una hora.

: en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona hay avisos a partir de las 13.00 horas por lluvias y tormentas. En todos casos es alerta amarilla, salvo en Lleida, que es naranja. Se pueden acumular hasta 20-30 mm de agua en una hora. Región de Murcia : hay aviso amarillo en el noroeste y la zona de Vega del Segura por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38ºC.

: hay aviso amarillo en el noroeste y la zona de Vega del Segura por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38ºC. Comunidad Valenciana: en Castellón hay avisos naranjas por lluvias y tormenta, mientras que en Valencia hay aviso amarillo por el mismo motivo, con agua que podría acumularse hasta 40 mm en una hora.

Con esta situación, la recomendación de cerrar las persianas y aislar las estancias del hogar del calor extremo de fuera es especialmente importante a partir de las horas centrales del día y a lo largo de toda la tarde, por lo menos, hasta la puesta de sol. La mayoría de las alertas por calor están activas a partir de las 14.00 horas, extendiéndose hasta el fin del día, al igual que las de tormenta. Así, tampoco se recomienda tender fuera la ropa ante la previsión de lluvia.

19/08 12:12 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias, rissagas, temperaturas máximas, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Ev5gGAww83 — AEMET (@AEMET_Esp) August 19, 2025

Temperaturas máximas en España

Las temperaturas máximas que se van a registrar en este lunes, según los datos de la AEMET, son las siguientes:

Albacete: 36ºC

Alicante/Alacant: 33ºC

Almería: 35ºC

Ávila: 28ºC

Badajoz: 34ºC

Barcelona: 31ºC

Bilbao: 23ºC

Burgos: 25ºC

Cáceres: 33ºC

Cádiz: 31ºC

Castelló de la Plana: 33ºC

Ceuta: 31ºC

Ciudad Real: 34ºC

Córdoba: 37ºC

Coruña, A: 23ºC

Cuenca: 33ºC

Donostia/San Sebastián: 23ºC

Girona: 33ºC

Granada: 37ºC

Guadalajara: 35ºC

Huelva: 34ºC

Huesca: 31ºC

Jaén: 35ºC

León: 28ºC

Lleida: 32ºC

Logroño: 26ºC

Lugo: 23ºC

Madrid: 34ºC

Málaga: 40ºC

Melilla: 35ºC

Murcia: 38ºC

Ourense: 30ºC

Oviedo: 22ºC

Palencia: 29ºC

Palma: 36ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 25ºC

Pamplona/Iruña: 25ºC

Pontevedra: 25ºC

Salamanca: 29ºC

Santa Cruz de Tenerife: 29ºC

Santander: 22ºC

Segovia: 28ºC

Sevilla: 37ºC

Soria: 29ºC

Tarragona: 31ºC

Teruel: 34ºC

Toledo: 35ºC

València: 31ºC

Valladolid: 30ºC

Vitoria-Gasteiz: 23ºC

Zamora: 31ºC

Zaragoza: 33ºC