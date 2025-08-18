Nuevos cambios en el control de los aeropuertos europeos: a partir de octubre de 2025, se activa el nuevo sistema que afecta a todos los pasajeros

A partir del 12 de octubre de 2025, todos los aeropuertos de Europa, incluidos los de España, cambiarán el protocolo del control fronterizo, introduciendo el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES), lo que conlleva una serie de cambios que afectarán de forma directa a los pasajeros que quieran entrar o salir de los diferentes países europeos.

Esta nueva normativa europea afecta directamente a quienes viajan como turistas a los 30 países europeos del espacio Schengen ampliado, ya que se tomarán huellas, foto y se escaneará el pasaporte, eliminando definitivamente el sello manual en el pasaporte y quedando registradas de manera digital todas las entradas y salidas.

SES, Sistema de Entradas y Salidas

Concretamente, el SES es un dispositivo automatizado de recopilación digital de datos personales de nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea, sujetos o no a la obligación del visado, que se realizará a la entrada y a la salida del espacio Schengen, como indican desde la embajada francesa en España.

De este modo, el SES sustituye el sellado manual de los pasaportes de los nacionales de terceros países y permitirá controlar electrónicamente la entrada, la salida, la denegación de entrada y la duración de la estancia de los nacionales de un país no perteneciente a la UE que crucen las fronteras exteriores del espacio Schengen para efectuar una estancia de corta duración (hasta 90 días durante un período de 180 días).

Entonces, ¿qué datos quedarán registrados al pasar el control fronterizo del aeropuerto? Serán los siguientes:

Fecha y hora de entrada y de salida

Lugar de entrada y de salida

Apellidos y nombre del nacional

Número de pasaporte del nacional

Fotografía del nacional

Impresión dactilar del nacional

Registrará, asimismo, la eventual denegación de entrada para una estancia de corta duración.

Los países pertenecientes al mencionado grupo, irán introduciendo este sistema de manera gradual en sus pasos fronterizos, tal y como recoge la web de la Unión Europea, hasta su incorporación completa, que será el 10 de abril de 2026.