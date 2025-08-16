Veterinarios avisan a todos los que tengan perro: "Es un signo claro de que está sufriendo un golpe de calor"

Las mascotas también sufren los efectos adversos de la ola de calor que asola la Comunidad de Madrid desde hace ya más de diez días, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este escenario, el golpe de calor también amenaza a perros, gatos y aves en verano.

Veterinarios y expertos advierten que los casos más frecuentes en perros y gatos se producen cuando los animales son dejados en el interior de coches, terrazas o balcones, donde permanecen durante horas soportando altas temperaturas, según ha indicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

A diferencia de las personas, los perros y gatos no sudan. Para regular su temperatura corporal reaccionan incrementando la ventilación pulmonar con movimientos rápidos y frecuentes, boca abierta y lengua extendida. El nombre técnico de este mecanismo es polipnea térmica, aunque es más conocido como jadeo. Este sistema es poco eficiente y, ante temperaturas extremas, puede derivar en un golpe de calor.

Las terrazas o balcones no son una alternativa segura. Con el paso de las horas, los animales pueden quedarse sin sombra donde refugiarse. Por ello, si se va a dejar la vivienda, es recomendable que las mascotas permanezcan en un lugar fresco y protegido del sol.

Síntomas de golpe de calor

Otra recomendación clave es evitar el ejercicio en las horas de mayor calor. Aunque las personas también deben extremar precauciones, salir a correr con 35ºC y llevar al perro puede ser letal para el animal, ya que no puede sudar. Además, cada vez que jadeen, lo que indica una pérdida significativa de humedad, es fundamental proporcionarles agua fresca.

Pero, ¿Cómo reconocer un golpe de calor en nuestra mascota? El animal comienza con jadeos más rápidos, cuello y lengua extendidos, y en algunos casos, en estado de excitación con búsqueda desesperada de aire. Si el problema progresa, entra en sopor y puede perder el conocimiento, con una temperatura interna de 40 a 42ºC.