Aviso de la Policía Nacional sobre lo que está pasando en España: "Puede costarle la vida a tu hijo"

Desafortunadamente, cada verano recibimos la noticia de que un niño ha fallecido debido a un descuido de alguno de sus padres que lo olvidó en el interior del coche a altas temperaturas. Ahora, la Policía Nacional alerta de los riesgos de esta acción mediante un vídeo en redes sociales.

"En solo 30 minutos, el interior de un coche alcanza el doble de la temperatura que hay en el exterior", explica la agente de Policía Nacional. Durante el verano, el calor aprieta notablemente, y los vehículos aumentan la temperatura tanto interior como exterior.

El aviso de la Policía Nacional

"Dejar a tu hijo o hija solos en el interior del vehículo es un grave error", sentencia la agente. "Todos los veranos recibimos llamadas alertando de bebés o menores que se encuentran solos en el interior del vehículo", continúa.

Y es que, un descuido puede tenerlo cualquiera, pero en esta situación puede ser un auténtico riesgo para la salud de nuestros hijos. "Dejar a un niño solo en el coche puede costarle la vida", afirma. Las altas temperaturas del interior del coche pueden hacer que se deshidrate, asfixie y termine falleciendo.

??En solo 30 minutos, el interior de un coche alcanza el doble de la temperatura?? que hay en el exterior



?Dejar a un niño solo en el ?coche puede costarle la #vida #Prevención #Calor #Seguridad pic.twitter.com/vRvre3ttg1 — Policía Nacional (@policia) August 14, 2025

Recomendaciones de los agentes

La agente de Policía Nacional ha lanzado un aviso utilizando la red social 'X', en los que comparte algunos consejos que puedan prevenir esta situación. "Para evitarlo adquiere un hábito que te obligue a mirar dentro del coche antes de cerrarlo con llave".

"Crea un recordatorio como una alerta en tu móvil para verificar que no dejas a nadie en el asiento trasero. Avisa a una persona de confianza cuando dejes a tu hijo o hija en algún sitio para evitar que la rutina te juegue una mala pasada", concluye.