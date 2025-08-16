Cuatro destinos en los que las personas de clase media-baja pasan sus vacaciones y que no visitan las de clase alta

Las vacaciones son diferentes para cada familia española, y la renta es parte fundamental de la elección de destino. Para muchos, estos días de relax no son sinónimo de lujosos viajes a Estados Unidos ni playas paradisíacas, la mayoría sueña con destinos cercanos en los que el descanso y la tranquilidad son los protagonistas indiscutibles.

Clavar la sombrilla cerca de la orilla, caminar por el paseo marítimo a medianoche o comerse un helado en una terraza es un auténtico paraíso para muchos. La clase media-baja de España prioriza estos destinos por su costo previsible, paquetes de todo incluido, cercanía a su ciudad y una sensación de vacaciones sin lujos extremos.

Por ello, le hemos preguntado a ChatGPT cuál cree que son los destinos vacacionales más frecuentados por los ciudadanos españoles incluidos en esta clase. Con ello no se pretende desprestigiar al destino ni al turista, más bien analizar cómo son las vacaciones de la gran mayoría de personas de nuestro país.

Benidorm

Según ChatGPT, Benidorm es el destino vacacional de la clase media-baja española por excelencia. "Símbolo de vacaciones asequibles con playas grandes, hoteles baratos, vida nocturna accesible y paquetes todo incluido", asegura la inteligencia artificial. Aunque tendemos a pensar que se trata de un destino dedicado a los ingleses y alemanes, son muchos los españoles que tienen casa en la ciudad y viajan hasta allí para disfrutar del verano.

Salou

Viajamos hasta Cataluña para conocer la tercera ubicación que menciona ChatGPT entre los destinos más frecuentados por la clase media-baja de España. Esto se debe a que se considera un lugar con público muy amplio ya que es perfecto para los más pequeños, gracias a sus actividades como PortAventura; fiesta y ocio para jóvenes y playas de arena dorada y restaurantes asequibles para los más mayores.

Torrevieja

Según la IA, Torrevieja es uno de los destinos favoritos de la clase media-baja de España. "Mezcla de playa y naturaleza, buenos precios en temporada media y opción de alojamientos con cocina para estirar aún más el gasto", explica ChatGPT. Lo de que miles de españoles viajan hasta esta zona de Alicante y la Costa Blanca es un hecho, pero disfrutar de unos días agradables al sol en sus preciosas playas es algo que merece la pena gracias a sus precios y oportunidades.

Peñíscola

Como podemos comprobar, la mayoría de destinos frecuentados por la clase media-baja española son en la costa. Aunque España tiene muchos kilómetros de playa rodeando el país, las personas que viven en el centro de la península optan por el destinos del Mediterráneo como destino vacacional. Es por ello que Peñíscola se encuentra en este listado, gracias a sus precios asequibles y sus infinitos encantos.