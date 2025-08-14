Ni en bolsa de tela ni de papel: el truco del mejor Panadero del Mundo para conservar bien el pan en verano

El calor no es algo incómodo que puede llegar a afectar a nuestro estado de ánimo, sino que también lo hace a la cocina. Si dejas un plato enfriándose en la encimera y no controlas el tiempo es posible hasta que se ponga malo. Lo mismo pasa con el pan y eso es algo que no se puede permitir.

Con el ajetreo de la rutina comprar pan cada día puede no ser siempre una opción. Por suerte hay maneras correctas para conservarlo adecuadamente. Ha sido José Roldán, nombrado Panadero Mundial del Año 2025 este pasado julio, el que ha arrojado algo de luz sobre ello.

El truco más sencillo

Cuando se dice que lo simple es lo mejor no se equivocan. El panadero le gusta "un buen pan cortado en rebanadas y bien congelado se conserva perfecto. Basta un toque de plancha u horno y tienes pan como recién hecho".

Aquí su truco es tener siempre pan de calidad en el congelador, así "siempre que vienen amigos o familia, pongo el horno, lo meto directamente y tengo un pan genial". Sin embargo, sobre todo con familias numerosas, muchas veces los congeladores no tienen espacio ni para un bollo más. Ante esto ofrece una serie de alternativas.

Más opciones

"En verano, en vez de conservar el pan en la tela, usaría una bolsa de plástico. La bolsa de tela permite que el pan transpire, pero con el calor hace que pierda humedad más rápido", explica Roldán.

Es por ello que una bolsa de plástico puede ser la solución, aunque quede algo chicloso: "le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico".

Quién es José Roldán, el Panadero Mundial 2025

Este maestro panadero es natural de Córdoba, donde desde pequeño ayudaba a sus padres con la panadería. Gracias a esta "formación" aprendió el buen arte de hacer pan, que conlleva constancia y mucho trabajo.

El pasado 21 de julio su nombre resonó con fuerza al ser nombrado World Baker of the Year 2025 por la prestigiosa Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC) en São Paulo.

Ahora, con 40 años, el maestro compagina su trabajo como formador internacional con su labor en el obrador. Se formó en países como España, Francia y Suiza y cursó la carrera de Ciencias Económicas, lo que le ha servido para formar su visión tan innovadora de negocio.