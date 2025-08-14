Los reyes Felipe y Letizia interrumpen sus vacaciones para seguir los devastadores incendios que asolan distintas regiones de España

Los devastadores incendios que en los últimos días han consumido miles de hectáreas en distintas regiones de España han llevado al rey Felipe VI y a la reina a suspender momentáneamente su descanso privado para interesarse por la evolución de la emergencia. El monarca ha contactado personalmente con los presidentes autonómicos de las zonas más afectadas para conocer la situación y transmitir su solidaridad.

Desde su lugar de veraneo —que la Casa Real no ha confirmado oficialmente, aunque diversas fuentes apuntan a Grecia— Felipe VI ha mantenido una ronda de llamadas con los mandatarios regionales. Según explican quienes han hablado con él, el rey ha querido informarse sobre el alcance de los daños, el trabajo de los servicios de extinción y las necesidades más urgentes. Esta actitud no es nueva. En 2023, durante la DANA que golpeó duramente a la Comunidad Valenciana, el jefe del Estado se mantuvo en contacto directo con autoridades locales para seguir de cerca las labores de emergencia. Ahora, en plena ola de calor y con numerosos focos activos, ha vuelto a implicarse.

Varios presidentes autonómicos han compartido en redes sociales el contenido de estas conversaciones. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, escribió: "Agradezco al Rey su solidaridad por los incendios y su apoyo a todos los que luchan contra el fuego. Me ha transmitido su pesar por el voluntario fallecido y su cariño a las personas que atraviesan momentos tan duros". Su comunidad afronta una de las situaciones más graves, con focos activos en Zamora y León.

En Galicia, donde Ourense ha visto arder más de 7.000 hectáreas y alrededor de 500 personas han sido confinadas, el presidente Alfonso Rueda también expresó su agradecimiento: "Agradecido por la llamada de Su Majestad para interesarse por la situación de los incendios. Los equipos siguen trabajando duramente para extinguirlos cuanto antes". Desde Andalucía, Juanma Moreno publicó: "He recibido una llamada del Rey Felipe, preocupado por los incendios. Me traslada su solidaridad y apoyo al Servicio de Extinción de Incendios Forestales y a todos los efectivos desplegados, que están dando una lección de profesionalidad". Incluso en Castilla-La Mancha, donde el avance de las llamas parece haberse contenido, Emiliano García-Page quiso reconocer el gesto: "Quiero agradecer el interés del Rey, pendiente en todo momento de la situación, de la ciudadanía y de los profesionales. También envío un mensaje de esperanza al resto de zonas afectadas".

Felipe VI y la reina Letizia podrían estar alojándose en la residencia de los Reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos

La Familia Real se encontraba disfrutando de sus vacaciones tras cumplir con la agenda oficial en Palma de Mallorca. Felipe VI y la reina Letizia podrían estar alojándose en la residencia de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, amigos cercanos con quienes han compartido estancias en otras ocasiones. Desde su retiro, el monarca ha querido mantenerse en la primera línea informativa, mostrando cercanía con los afectados y respaldo a los profesionales que combaten las llamas. Su gesto ha sido hecho público por los propios presidentes autonómicos, que lo han interpretado como una señal de compromiso institucional en un verano especialmente crítico para el país.