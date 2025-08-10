Las vacaciones secretas de Felipe VI y Letizia en Grecia, empañadas por la preocupación por Jaume Anglada e Irene de Grecia

Felipe VI y doña Letizia arrancaron sus vacaciones secretas hace unos días después de sus días en Palma, donde el rey cumplió con sus compromisos con la Copa del Rey de Vela y también con la tradicional recepción en Marivent, muy especial este año con el debut tanto de la princesa Leonor como el de la infanta Sofía.

Una recepción a la que, además, el pasado 4 de agosto acudió el cantante Jaume Anglada, que sufrió un atropello tan solo unos días después, durante la madrugada del pasado viernes 8 de agosto. El amigo del monarca permanece en coma inducido en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, donde ya recibió la visita de amigos como Carolina Cerezuela (con quien formó duo musical) y el marido de esta, Carlos Moyá.

El accidente de su amigo ha provocado que tanto Felipe VI como la reina Letizia estén especialmente preocupados desde Grecia, el lugar que este año han elegido para disfrutar de sus vacaciones. Junto a ellos están la princesa Leonor y la infanta Sofía. La primera afronta un verano especial tras finalizar su formación militar en la Armada. Su siguiente paso tras la temporada estival será su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, en Murcia, como alférez alumna.

En cuanto a la infanta Sofía, muy comentada fue su decisión de seguir con sus estudios fuera de España. Tras estudiar Bachillerato Internacional como su hermana en Gales, se formará en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, una universidad privada con sedes en Lisboa, París y Berlín.

Y la salud de Jaume Anglada no es lo único que preocupa a la Familia Real durante estos días. El estado de salud de Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía que reside junto a ella en Zarzuela, también tiene en alerta a la Casa Real. Este verano, a diferencia de otros, ha sido muy poco el tiempo que la emérita, pendiente de su hermana, ha pasado en Palma. Apenas 48 horas. Irene, este año, se quedó en Zarzuela debido a su delicado estado de salud y no viajó, debido a su situación, junto a su hermana.

Las vacaciones de los reyes en Grecia

Los reyes han repetido destino, ya que el año pasado también estuvieron en Grecia disfrutando de la temporada estival. El Falcon que transportaba a la Familia Real aterrizó en el aeropuerto de Atenas el pasado miércoles por la noche, en torno a las 21:30 horas, según los movimientos que han quedado registrados del Falcon y que ha publicado Mujer Hoy. Hay que recordar que Grecia es muy especial para Felipe VI gracias al vinculo familiar materno.

Además, allí sus grandes amigos Máxima de Holanda y el rey Guillermo tienen una villa. El año pasado ya se comentó que Felipe VI y doña Letizia se quedaron en esta mansión. Según ABC, es donde vuelven a estar alojados. De esta forma, cultivan la gran amistad que les mantiene unidos, una amistad que también se reflejó cuando los padres de la princesa Leonor y la infanta Sofía permanecieron muy atentos a Amalia de Holanda cuando la princesa residió en Madrid debido a las amenazas de grupos del crimen organizado en su país.

Años atrás, los reyes también descansaron en el paraíso heleno. En 2018, por ejemplo, escogieron la isla de Mykonos para desconectar y relajarse junto a Leonor y Sofía. Caminaban por las calles blancas y empedradas como meros turistas, pasando inadvertidos entre la multitud.

La villa griega de los reyes de Holanda

Cabe recordar que la familia real holandesa compró en 2012, por cuatro millones y medio de euros, una mansión en Doroufi, al sur de Grecia, con vistas al Mar Egeo. En su día, tanto ecologistas como vecinos de la zona denunciaron la construcción de un muelle y un puerto privado en este terreno. Un terreno sobre el que también se levantó un tercer edificio para alojar a los guardaespaldas. Además, se sumó un acceso privado a la playa, que antes era de libre acceso. En su momento, se llegó a decir que eran construcciones ilegales. No obstante, el gobierno griego dio la autorización y justificó las obras por motivos de seguridad.

En 2020, esta villa también estuvo en el punto de mira porque los reyes de los Países Bajos y sus hijas viajaron hasta allí en plena pandemia y pese al confinamiento parcial decretado por el Gobierno. No siguieron las recomendaciones de desplazarse lo menos posible.