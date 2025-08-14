Mercadona, Carrefour, Lidl... Qué supermercados abren el festivo del viernes 15 de agosto de 2025

Este viernes 15 de agosto de 2025 se celebra el Día de la Asunción de la Virgen, un festivo de origen religioso que se aplica a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas. En esta fecha los comercios y establecimientos modificarán sus horas de apertura y cierre, como es el caso de los supermercados.

De este modo, muchos establecimientos permanecerán cerrados en la jornada no laborable, aunque también es posible encontrar supermercados que estén abiertos a media jornada (15:00 horas) en algunos puntos más turísticos de España.

Mercadona

La cadena valenciana de Juan Roig tiene como estrategia habitual cerrar domingos y festivos, pero en verano puede variar un poco este horario.

De lunes a sábado el horario ininterrumpido es de 9:00 a 21:30 horas, domingos y festivos cerrados. En zonas de costa, como Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía se amplia el horario normal hasta las 22:00 horas y abre domingos y festivos de 9:00 a 15:00.

Aunque la mayoría de comercios permanezcan cerrados en las zonas turísticas si que se encontrarán otros que abran de mañanas. Conviene consultar el buscador de tiendas de Mercadona, donde aparece el horario específico de cada una de ellas y los días de apertura.

Lidl

Algunas de las tiendas de Lidl permanecerán cerradas el 15 de agosto, sobre todo, en algunas ciudades donde es más común que se cierre en festivos y domingos. Sin embargo, en otras grandes ciudades se podrán encontrar tiendas abiertas, como en Madrid, aunque algunas lo harán con horario reducido, de 10.00 a 15.00 horas. Así, antes de acudir, se pueden consultar los horarios de cada establecimiento en el buscador de tiendas de Lidl.

Aldi

De lunes a domingos el horario de las tiendas Aldi es de 9:00 a 21:00, pero hay ligeras variaciones.

La empresa puede establecer algunos horarios especiales domingos y festivos para cubrir las necesidades en distintas localidades. Si se quiere ir a este comercio se debe consultar con el localizador de Aldi.

Carrefour

Por su parte, Carrefour permanece abierto en la mayoría de las ciudades durante los festivos. Cuenta con distintas tiendas de la misma empresa, como Carrefour Express, así que será factible encontrar muchas de ellas abiertas este viernes.

Aunque para no hacer un viaje perdido es importante mirar el buscador de tiendas de Carrefour para comprobar los horarios específicos de cada una de ellas, ya que varían dependiendo de la zona.

Dia

Estos supermercados tienen un horario de 9:00 a 21:30 horas de lunes a sábados y los festivos o domingos permanecen cerrados, aunque esto puede variar dependiendo de la zona.

La gran mayoría de tiendas estarán cerradas este 15 de agosto, pero se recomienda comprobar el horario concreto de la tienda más cercana en su buscador.

Ahorramás

El viernes 15 de agosto de 2025, algunos supermercados de Ahorramás cerrarán, pero otros permanecerán abiertos, eso sí, en horario reducido de 09.00 a 15.00 horas. Así, se recomienda consultar el horario de cada tienda en el buscador de tiendas de Ahorramás.

Alcampo

Los supermercados Alcampo suelen tener un horario de lunes a sábado de 09.00 a 22.00 horas. Sin embargo, al igual que los domingos, este viernes 15 de agosto, festivo en España, la gran mayoría permanecerán cerrados, aunque puede haber algunas excepciones. Así, conviene consultar el horario detallado en el buscador de tiendas de Alcampo.

Supercor e Hipercor

Estas cadenas, pertenecientes al grupo El Corte Inglés, son conocidas por abrir tanto los domingos como los festivos, son pocos los días que cierran sus puertas. Además, durante el verano amplian su horario una hora por las mañanas y otra por las tardes.

De esta manera el Supercor abrirá de 9:00 hasta las 22:00 horas. Así, conviene consultar las tiendas en su buscador.

Los Hipercor seguirán el mismo esquema que los anteriores, aunque hay que tener en cuenta que en algunos puntos de nuestra geografía si que tienen un horario más reducido, por lo que hay que comprobarlo en su buscador.