Le piden información a ChatGPT sobre la documentación necesaria para su vuelo y lo terminan perdiendo

Todo el mundo sabe que la Inteligencia Artificial es una herramienta con mucho potencial capaz de facilitar la vida de las personas. Sin embargo, la información que proporciona en muchas ocasiones puede estar desactualizada y ser errónea. Esto puede suponer hasta problemas de salud que terminen en urgencias.

Esta historia no ha terminado en urgencias, pero sí que ha sido dramática por perder parte de sus vacaciones. El vídeo compartido por una cuenta de Instagram (@flexcidine) explicaba como una pareja perdía su vuelo a Puerto Rico por seguir a rajatabla la información que proporcionaba ChatGPT, lo que ha generado un debate en redes sobre la fiabilidad de la IA.

El inicio

La pareja antes de dirigirse al aeropuerto ya tenía todo preparado, hasta había verificado si se necesitaba una visa para ingresar a la isla, pero lo había hecho a través de ChatGPT. Al intentar subir al vuelo fue cuando se desplomaron todas sus expectativas: la documentación exigida no estaba en regla y la falta de la visa terminó por arruinar el inicio de este viaje.

Lo cierto es que ChatGPT está preparado para dar respuesta rápida a varias preguntas, pero no es nada raro que si no sabe bien la respuesta se la llegue a inventar. En esta ocasión respondió de manera incorrecta y la pareja no comprobó las fuentes oficiales.

En el vídeo

La chica afirma que de norma general es muy cuidadosa con sus viajes, pero en esta ocasión pecó de confiada y hacerlo rápido le costó el vuelo. "Eso me pasa por no informarme más. Mira que yo siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no", se puede oír entre sollozos.

"No me fio más de ese porque yo a veces le insulto, le digo cabrón, eres un inútil, pero infórmame bien, eso es su venganza", decía mientras su pareja trataba de consolarla.

En muy poco tiempo la publicación ha superado los 5 millones de reproducciones y los 102 mil 'me gusta', por no contar con el intenso debate en los comentarios poniendo en duda informarse solo por la Inteligencia Artificial. Muchos de los comentarios no terminan de entender por qué la gente le hace preguntas importantes a ChatGPT y "no usan Google para informarse".

La solución de la pareja

Aunque el disgusto les generó mucha impotencia, no todo estuvo perdido. En un vídeo posterior el influencer explicó que al final todo había ido bien. "No paso nada, nos tomamos el disgusto con cachondeo", dice antes de añadir que "lo único que palmamos fueron 100 pavos en el vuelo de la escala. Pagamos otros 100 pavos y ya está".

Cómo informarse bien para un viaje

Se ha demostrado que por el momento los asistentes artificiales no son fiables del todo y pueden tener limitaciones a la hora de dar información actualizada, eso incluye la IA generativa del propio Google. Por ello es importante acudir a la fuente oficial y fiable para informarse bien y que esto no ocurra.

En el caso de viajes internacional, lo más recomendable es acudir a la propia web de AENA para saber la documentación que se requiere en los vuelos.