Ensalada de patatas del chef José Andrés: el truco para una receta fresca, rápida y deliciosa para el verano

Todavía con un verano muy largo y caluroso por delante las ganas de cocinar se derriten casi por completo. Es por ello que se vuelve necesario tirar de recetario de grandes clásicos para preparar comidas que sean rápidas, ligeras y muy ricas.

Lo que es todavía mejor es poder reinventar esas grandes recetas que has estado comiendo desde que eras pequeño, como es el caso de la ensalada de patatas. Básica y super fácil de elaborar, ha sido durante verano un plato recurso ideal. Sin embargo, el chef José Andrés propone una serie de modificaciones para hacer esta ensalada una experiencia.

Un ingrediente extra

Todo el mundo sabe lo que lleva la ensalada de patatas. Es básica y perfecta para aquellas personas que no se quieren liar mucho tiempo en la cocina. Además, si se prescinde del huevo puede ser el plato perfecto para llevarse un día de playa.

Lo que el prestigioso chef de talla mundial propone para hacerla aún más nutritiva es añadir huevas de trucha. Estas están enriquecidas con gran cantidad de proteínas y vitaminas del grupo B, así como vitamina E, C y D. Si esto fuera poco, cuenta con minerales como el selenio y el fósforo, pero lo más importante es que cuenta con una gran cantidad de agua, lo que lo convierte en un alimento muy hidratante.

Ingredientes para la ensalada

3 Patatas grandes

3 Zanahorias grandes

1 Taza de guisantes congelados

5 Huevos grandes (L o XL)

Aceite de oliva virgen extra

1 Cucharada de jugo de limón fresco

Sal

2 Latas de atún envasado al natural

100 gramos de huevas de trucha

Paso a paso para la mejor ensalada

Lo primero es poner las patatas y las zanahorias, cortadas en trozos no muy grandes, con agua fría. Asegurate de que el agua cubra por completo. Ahora ponlas a hervir a fuego alto hasta que rompa a hervir y baja hasta fuego medio para que las zanahorias estén tiernas (unos 10 minutos). Pasado ese tiempo retire solo las zanahorias y continúe haciendo las patatas a fuego lento durante unos 20 minutos. Los últimos 30 segundos de cocción agrega los guisantes para que estén listos. Déjalas enfriar hasta que sean manejables y corta tanto patatas como zanahorias en trozos de unos 2 cm aproximadamente. Mientras se cuecen las patatas con otra cacerola ponga 4 huevos con agua y llévelos a ebullición. Tape la cacerola y retirela del fuego dejándola reposar unos 8 minutos. Pasado el tiempo escurra los huevos y enfríelos bajo agua. Vaya pelándolos y córtalos en trozos pequeños. El huevo restante se tiene que batir con una cucharada de aceite de oliva, el jugo del limón y media cucharadita de sal hasta que se integre todo bien. Poco a poco incorpora 7 cucharadas de aceite de oliva y use la batidora de mano hasta que emulsione. Monta la ensalada poniendo las patatas y las zanahorias con los guisantes en un bol y un poquito de sal. Luego los huevos picados, el atún, la salsa emulsionada y por encima las huevas de trucha.