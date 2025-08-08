La tierna sorpresa de una española al visitar sin avisar a sus abuelos en Japón: "Se me va a salir el corazón"

El verano es una época para desconectar, pero también para conectar con aquellas personas a las que hace mucho tiempo que no has visto. Es frecuente que los hijos se muden a otras ciudades en busca de un futuro prometedor, pero eso no lo hace más fácil. Por ello los reencuentros son especiales y sobre todo cuando es una parte de tu familia que "vive en la otra punta del mundo".

Ya van dos las veces que la influencer Nuriape aprovecha las vacaciones para ir al pueblo de Japón de su familia y no duda en compartir su experiencia en su perfil de TikTok. Sin embargo, el inicio de su estancia junto a su madre y sus abuelos ha empezado de manera diferente en esta ocasión.

"Cómo se frota la cabeza"

En uno de sus últimos vídeos ha compartido su plan para sorprender a sus abuelos, que no sabían que ella llegaría ya al país nipón. "Llevo sin verlos un año y ellos no tienen ni idea de que estoy en Japón ni de que tenía idea de venir", explica.

La idea para darles una sorpresa consiste en "plantarme en el supermercado en el que hacen la compra e ir en plan tímida para preguntarles dónde está la leche o algo así". Termina mostrando su emoción: "estoy muy nerviosa, me va a dar un ataque".

El siguiente plano es el de su madre en "modo incógnito" en el supermercado para grabar la reacción de los abuelos. "¿Nuria dónde estás? Te estoy buscando por todas partes porque hemos encontrado a los objetivos", se le oye decir.

Al llegar Nuria se acerca con nervios "están ahí", dice mientras se desliza entre los pasillos del supermercado.

"No es verdad"

Casi en shock al verla se le puede oír a su abuela decir "no es verdad", mientras mira a su marido. La escena deja a su abuelo riéndose ilusionado mientras que su abuela se frota la cabeza sin parar de sonreír.

En ese momento se dan un abrazo a la vez que su abuela dice "se me va a salir el corazón". Al preguntarle si está bien la respuesta es clara: "me va el corazón a mil".

La reacción de los comentarios no ha tardado en llegar: "Cómo se nota la diferencia cultural, pero me imagino que el amor es el mismo", comenta uno dejando claro que un "mediterráneo" estaría saltando y gritando. Otros apuntan lo "tierna" que era su abuela al frotarse la frente para contener todas las emociones.

@nuriape__ cómo se frota la cabeza mi abuela? (tenéis todo en yutup) ? sonido original - Nuriape