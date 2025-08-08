Pide la cuenta en un bar y las redes sociales no dan crédito a lo que trae el camarero en el ticket: "La primera vez que lo veo"

El sector de la hostelería no deja de sorprender en España y durante el verano más todavía. En estos meses es muy frecuente que las terrazas se llenen de gente que hace planes de mañana, tarde y noche. El resultado: en muchas ocasiones el conflicto.

Esto es algo que ahora mismo no tarda en viralizarse por redes sociales. En esta ocasión ha vuelto a ser el perfil de @soycamarero el que ha compartido la cuenta de una mesa que ha dejado a todos sin palabras por el "extra" que se ha cobrado.

"Un extra por la leche"

Dependiendo del tipo de establecimiento hay extras si se pide el café con leche vegetal, sin lactosa o entera. Esto puede generar debate porque no es culpa del cliente tener una intolerancia a este producto. Sin embargo, cobrar un poco más por haber pedido la leche caliente puede parecer algo extremo.

"La primera vez que veo que se cobra un extra por calentar más la leche", ha sido el texto que ha acompañado la foto del ticket de la cuenta. En la fotografía se puede ver lo que se han pedido dos clientes. Primero el agua a 3,70 euros cada una, el café con leche a 2,60 y un plus por ser grande de 30 céntimos y otro de 10 por estar caliente.

Más detalles

Las redes no han tardado en reaccionar con opiniones muy variadas. Por una parte estaban aquellos que apuntaban que era un abuso y otros que sostenían que últimamente había muchos clientes que marean a los camareros pidiendo "pidiendo medidas y temperatura y tipos de leche para darle sentido a su triste vida", ha lanzado un usuario.

"Ya el precio del agua y del café con leche en sí me parece exagerados", ha dicho otra ofreciendo otra opinión y preguntando si "yo que pido el cortado con leche natural, ¿me hacen un descuento?".

La primera vez que veo que se cobra un extra por calentar más la leche? pic.twitter.com/xFHF9XVslC — Soy Camarero (@soycamarero) August 8, 2025

Lo que dice la ley

Según la OCU, es completamente legal que se cobre por la leche del café, ya que el precio cambia al de un café solo. Sin embargo, cobrar por un cambio como la leche sin lactosa es un poco abusivo y más todavía por la temperatura que esta tiene. Si no está debidamente indicado en la carta o no se ha informado al cliente antes de pedir será ilegal en cualquier caso.