Pide la cuenta en un bar en Oviedo y no da crédito a lo que el camarero trae en el ticket: "Ser intolerante no es un capricho"

El verano en el norte de España es una experiencia que todos quieren disfrutar en una terraza con buena compañía. Sin embargo cada año surgen nuevas polémicas que dan mucho de lo que hablar. ¿El motivo? Ha sido por el suplemento que se ha cobrado en un bar de Oviedo.

Las alergias y las intolerancias, así como las nuevas modas y formas de consumir, han hecho que cada vez haya más variedades en productos que antes eran tan básicos como el café. Es por ello que bebidas vegetales, como la leche de soja, avena, almendras, sin lactosa y demás sean básicas en cualquier establecimiento.

Todas con distintos precios, pero nadie esperaba que tuvieran un suplemento. Soy Camarero ha compartido la "denuncia" de una joven que al pedir leche sin lactosa con su café se le cobrara un extra de 30 céntimos, sobre todo porque de norma general esta no varía mucho de precio.

"Si lo van a cobrar que avisen"

"Hola te escribo desde Oviedo, Asturies, concretamente del barrio El Fontan, barrio antiguo y popular de esta ciudad. Te pongo esta queja de que cobren suplemento por ser leche sin lactosa", cuenta en su mensaje por Instagram.

Sigue contando la situación que no se le comunicó antes de pedir el café: "Si lo van a cobrar que lo avisen, ¿no? en la misma zona no lo cobran. Me parece injusto, ser intolerante no es un capricho y la leche sin lactosa vale igualmente que cualquier otra leche. Además era de la marca blanca desnatada".

¿A favor o en contra de este extra en la cuenta?

Junto al mensaje ha compartido la cuenta en la que se puede ver el café, que valía 1,90 euros, junto a un suplemento de 30 céntimos por leche sin lactosa. En total una cuenta de 2,20 euros. Pero ¿cobrar un suplemento así es legal?

Lo que dice la ley

Según la OCU, es completamente legal que se cobre por la leche del café, ya que el precio cambia al de un café solo. Sin embargo, cobrar por un cambio como la leche sin lactosa es un poco abusivo y, si no está debidamente indicado en la carta o no se ha informado al cliente antes de pedir, será ilegal.