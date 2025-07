"No tienen vergüenza": Una uruguaya que vive en España señala cómo es la gente de nuestro país

Las diferencias culturales entre países, aunque compartan algo tan básico como el idioma, pueden generar choques a la hora de interactuar. La gastronomía o las tradiciones pueden ser lo que se vea a primera vista, pero es el carácter de sus habitantes el que más impresiona cuando un extranjero decide instalarse fuera de su país. Es lo que le pasa a Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que vive en Valencia y comparte, en su cuenta de Tik Tok @emi_grando, un poquito de humor y las particularidades de sus nuevos vecinos.

"Un ser pasional"

En todas las casas cuecen habas si se analiza un país entero es normal que se encuentren cosas tanto buenas como malas. En esta ocasión, la creadora de contenido ha ido directa a resaltar lo que más le gusta de los españoles: su falta de vergüenza.

En un primer momento puede parecer un halago envenenado, pero nada más lejos. "El español puede ser un ser muy pasional que siente todas las emociones, pero sabéis cuál le falta: la vergüenza", arranca.

"No hay forma de que un español sienta miedo de hacer cualquier cosa", sigue antes de poner como ejemplo cuando te sirven comida en un restaurante. Emiliana afirma que ella por vergüenza se la comería, pero entre los españoles la cosa es distinta: "Cariño ¿me puedes calentar esto que está frío por favor?", explica.

Una actitud resolutiva

Lejos de considerar esto como algo malo, apunta a que "el español es un ser resolutivo". Y sigue dando ejemplos de personas que se ponen la ropa que a ellas o a ellos les gusta sin importar el qué dirán y cómo le quede, o personas que a los "85 años se tiñe el pelo de azul y que alguien se atreva a decirle algo".

"Es que en España te pones un pito en la cabeza y nadie te dice nada, es como que te ignoran. Fijate que una tenía vergüenza de usar bikini en la playa y aquí directamente no usan parte de arriba", comenta.

La conclusión

La manera de ser de los españoles es sin duda una de las cosas que más le gusta a Emili. "Aquí el concepto de felicidad es más elevado que el de vergüenza. Entonces no importa lo que coman, lo que hagas, como te vistas o como pienses no hay motivo para no hacerlo y lo felices que son sin sentimiento de vergüenza. Es para admirar y para copiar", reflexiona.