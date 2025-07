Una influencer exige que le cambien el plato porque se ha enfriado mientras hacía fotos: "¿Cómo puedo ser una persona normal si soy una tiktoker?"

En el mundo de las redes sociales hay una gran cantidad de influencer de todo tipo que dedican sus esfuerzos en crear una comunidad online de personas que las sigan y compartan su contenido, pero ¿para esto vale todo?

En el perfil de Soy Camarero, influencer que se dedica a denunciar injusticias en el sector hostelero principalmente, ha compartido el vídeo de una influencer neoyorquina que ha dado mucho que hablar por sus exigencias.

"Soy una tiktoker"

El vídeo comenzaba con una chica en la terraza de un bar, junto a una serie de platos con comida. En un momento dado llama a la camarera para pedirle una nueva ronda. ¿El motivo? "Se enfrió cuando estaba haciendo fotos", explica a la trabajadora pidiendo que se lo llevara todo.

Al estar servidos los platos hace media hora el establecimiento le informó que le podían traer otro, pero que se le cobrarían los dos. Sin embargo, ella se justifica explicando que es una tiktoker y "estaba tomando vídeos, pero ahora está frío". Ante la negativa de la camarera sigue explicando que estaba "pasando el teléfono sobre el plato. Ya no es comida".

La respuesta no puede ser más clara: No importa si eres una tiktoker, eres una persona normal como todos los demás", le asegura a lo que pregunta que "¿cómo puedo ser una persona normal si soy una tiktoker? En este punto solo te estás contradiciendo. Voy a querer el mismo plato", insiste.

Vuelve a responder, muy cordialmente, lo mismo: "Claro, pero te cobraré por el nuevo". Ante esto la influencer quiere dejar dicho que "no voy a pagar por los dos platos, solo voy a pagar por uno".

El caso en profundidad

Lo cierto es que esta neoyorquina había pedido varios platos a la vez e insistía en que se los cambiara: "Estoy segura de que no sabes quien soy. Ninguna persona normal que sepa quién soy me hablaría así. No sé que te hace pensar que comería comida fría. Es muy extraño que un restaurante sirva comida fría a alguien y espere que se la coma. Para que quede claro, no voy a pagar por esto", apuntaba.

Algunos de los usuarios de la red, que no daban crédito, la han señalado como una influencer que se dedica a "hacer contenido satírico quejándose de comida fría en los restaurantes". Es por ello que esta conversación parece ensayada, al menos por la parte de la creadora de contenido.