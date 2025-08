Las autoridades piden a la población que se prepare para lo que ya ha llegado a Tenerife: una especie invasora originaria de Norteamérica

Se ha capturado un ejemplar de culebra real de California en Tenerife, la primera avistada en esta isla. Esta especie invasora, que fue capturada por la Fundación Neotrópico, presenta un riesgo en la biodiversidad de las Islas Canarias. En esta ocasión, la serpiente fue avistada entre los meses de junio y julio, informa "Stopculebrareal" en su perfil de X.

La Unidad Canina de la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (redEXOS) fue fundamental para el seguimiento y posterior captura de este ejemplar en San Cristobal de la Laguna.

De dónde viene

Esta serpiente es originaria de Norteamérica y durante los últimos años se ha expandido rápidamente en puntos de Telde y Gáldar, amenazando seriamente la fauna de la localidad canaria. El pasado año se capturaron 2.648 ejemplares en Gran Canaria.

El perfil de "Stopculebrareal" apunta que "no se encontraron más ejemplares ni otros indicios", aunque esto no garantiza que no se hayan desplazado a este punto de las islas. Se insta a los vecinos a "permanecer atentos y reportar en caso necesario".

La manera de reportar

Se facilitan dos líneas telefónicas para advertir avistamientos: una para las que se vean por Gran Canaria (608 09 82 96) y la otra para el resto de las islas (646 60 14 57)

Su presencia cambia por completo el delicado equilibrio del ecosistema insular, haciendo que las autoridades tengan que poner en marcha planes para controlar y eliminar estas especies invasoras.

??¡Atención! Reciente captura de ?culebra de California en Tenerife ? ? https://t.co/N6DvwnHybz — RedEXOS_Gobcan (@RedEXOSGobcan) August 1, 2025

Más detalles

A principios de año, los investigadores del Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) expusieron la necesidad de un plan de contención para varias especies invasoras como la ardilla moruna o la culebra real de California.

En el caso de esta última, fue introducida por accidente en Gran Canaria en 1998 y desde entonces ha invadido varios núcleos haciendo extremadamente complicada que se pueda erradicar por completo.