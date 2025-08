Una española que viaja sola a Marruecos explica por qué no lo recomienda: "No es que sea peligroso, es que la gente es..."

Las personas que deciden hacer un viaje en solitario, ya sea una escapada o pasar unas semanas de desconexión, tienden a romantizar la experiencia. No hay duda de que perderse solo puede tener grandes beneficios: conoces a gente nueva y vives una experiencia a tu ritmo. Sin embargo, no todos los países son lugares seguros para esta práctica tan popular ahora del turismo.

Un viaje solo, pero para redes sociales

Es frecuente ver en Internet muchos vídeos de gente recomendando viajar solos como parte de una experiencia enriquecedora, pero esto no se adapta ni a todos los países ni a todas las personas.

Clara, una española que viajó sola a Marruecos, es el ejemplo perfecto de esto. En su perfil de TikTok se puede encontrar una publicación que rápidamente se ha hecho viral con un consejo para todos los que se plantean viajar solos.

El motivo

Este es el caso de Clara, una joven española que crea contenido en la plataforma de TikTok. Uno de los vídeos más virales de su perfil es de cuando viajó sola a Marruecos. Por ese motivo, la joven ha querido dar un consejo a todos los que planeen hacer lo mismo.

A pesar de lo que muchos pudieran llegar a pensar de primeras no se trata de que "sea peligroso", sino que la gente es "muy pesada, la palabra es pesadez", comienza.

El vídeo transcurre por unas calles de Marrakech totalmente vacías a las siete de la mañana. Mientras va caminando confiesa que en ese país "todo el rato te intentan vender algo o te quieren ayudar en todo momento. Sinceramente, no creo que sea un país para ir solo la verdad", apunta la viajera porque es cierto que no se suele hacer.

Es cierto que, como en todas partes, hay casos y casos. Aunque no lo considere peligroso, "sí que es verdad que una chica me dijo que la persiguieron y que no recomendaría ir sola, otra niña americana me dijo que tampoco, pero creo que es porque no haces tantos amigos como harías en Tailandia, por ejemplo", apunta.

La reflexión final

Además, apunta que "hay mucha gente pidiendo y hay mucha pobreza, pero como en muchos sitios". Si es tu viaje soñado hazlo, aunque ella no lo recomienda. Eso sí, pide a sus seguidores que no hagan imprudencias como ella: "Estoy a las 7:00 de la mañana con la gente mirándome".