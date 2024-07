El fin de la aventura de una española viviendo en un pueblo de Japón: "Mirad lo pequeños que son los carritos de la compra"

Las redes sociales te permiten conocer lugares a los que nunca has ido consumiendo el contenido que el resto de usuarios comparten. En este contexto surge el nombre de Nuria, conocida en TikTok como @nuriape__, que comparte con todos sus seguidores como está siendo su estancia en un pueblo japonés junto a su madre y sus abuelos.

Aunque su experiencia con esta parte de su familia ha llegado a su fin y ya se encuentra en Valladolid, no ha dudado en mostrar todas las diferencias culturales que hay en un día a día en el país nippón. En sus dos últimos vídeos la española ha narrado como vive sus últimas jornadas en el entorno más rural.

En el primero de los vídeos muestra lo temprano que se suelen levantar todos. Ella ese día en concreto había salido a correr a las cuatro de la madrugada y, a pesar de las fuertes condiciones climáticas, mantenía su rutina sin mayor variación: "Me di una ducha en el baño de Shin-chan porque olía a animal en peligro de extinción", decía con humor.

Después de ello arrancaba con más fuerza para ayudar a su madre con las tareas de la casa y luego a sus abuelos a hacer la compra: "Mirad aquí lo pequeños que son los carritos de la compra. Como aquí la gente es tan pequeña y tan bajita, hacen los carritos a su medida. Mirad mi abuela, qué tierna", añadía divertida. No es la única diferencia ya que "aquí las cestas van separadas del carro y las tienes que poner ahí encima. Además, los carros no tienen cadena porque aquí no roban".

Una cultura que lo "aprovecha todo"

Después de acompañar a sus abuelos llegaron a casa para poder descansar un rato y empezar a preparar la cena: "Hicimos para cenar Sukiyaki Gohan, que se hace con las sobras del día anterior del sukiyaki. Porque aquí, como buenos japoneses, se aprovecha todo", explicaba sobre el plato.

¿Un futón mejor que una cama?

Finaliza el día como no lo había hecho en siete años: quedándose a dormir en casa de sus abuelos. "Mi madre trabajaba y así hacía compañía a mis abuelos. Mi abuela me había dejado preparado el futón para dormir. ¿Y a los que me preguntáis que si es cómodo? Mucho más que una cama", termina de esta manera su jornada en compañía de su familia materna.