Una tostada de tomate con jamón y zumo en Madrid por 5,20 euros desata el debate de dónde está el mejor desayuno en España

Desayunar, comer o cenar fuera de casa cada vez cuesta más. No es extraño encontrar la sorpresa de que un local de barrio tiene unos precios que ni te esperabas, pero si sabes buscar a veces encuentras un sitio que puedes hacer tu referente. Esto es lo que parecía haber encontrado el conocido creador de contenidos Mario Baeza en TikTok antes de que le sirvieran su desayuno por 5,20 euros, un precio que en la capital puede ser razonable si cuenta con tostada de tomate con jamón e incluye zumo de naranja.

"5,20 es lo que me ha costado este desayuno en Madrid", arranca en su cuenta de redes sociales enseñando la cuenta antes de que en el siguiente clip apareciera pidiendo este desayuno al camarero: "¿Podría se runa tostada con tomate y jamón, tienes ibérico? ¿Es ibérico? Vale, y un zumito de naranja".

El momento en el que le trae la comida deja claro lo que piensa solo con la mirada: "Me cuesta creer que este zumito sea natural, pero vamos a confiar" matiza tras probar el zumo de naranja.

"Me está explotando un poco la cabeza ahora mismo. Me han puesto dos tostadas: una con y otra sin jamón. El jamón este no es recién cortado, pero por lo menos es ibérico", expresa al ver el plato sin poder dar crédito.

"No está malo porque tostada de jamón con tomate no puede estar malo, pero echo en falta jamón. He dado dos bocados y me lo he llevado todo entero. Tengo que echar el jamón de la otra tostada y no comérmelo en esta tostada", sigue sin entender muy bien la idea de este desayuno.

Se ha lamentado también de que se ha tenido que dejar una tostada sin comer debido a que todos los ingredientes los había tenido que emplear en la otra, pero lo que realmente veía fuera de lo normal ha sido que "me cuesta creer que este zumo sea natural, típico que te viene en los tetra brik con pulpa".

"Parece que vengo aquí a cuchillo a criticar, pero es para que veáis la diferencia de un desayuno en Badajoz a Madrid", concluye con un lamento sincero en el que recuerda a Badajoz.

Sus seguidores están divididos en gran medida, dependiendo principalmente de su lugar de residencia. Hay quienes sostienen que el precio por lo que habían traído era demasiado elevado "En Almería eso te cuesta 3,50 euros" "Los mejores desayunos los de Almería, no acepto discusión". También han surgido personas que compartían ese sentimiento de cariño hacia Badajoz como el influencer.

Por otra parte también están los que consideran que para lo que había consumido era barato: "Ibérico pues es barato 5 euros, una tosta de jamón ibérico sola son 6 euros miren cuánto cuesta el kilo de jamón ibérico súmale el pan tomate y aceite de oliva. Súper barato con zumo", contradecía una. Y otra lo retaba: "Vente a Barcelona que te cuesta 7€ mínimo y te ponen jamón serrano".