El CEO de Adidas se burla de un estudiante en Madrid por llevar unas Nike Air Force en su graduación: "Zapatillas equivocadas"

Bjørn Gulden, CEO de Adidas, siempre da qué hablar. Hace unas semanas contamos su estrategia pare "levantar la moral" de sus trabajadores entregándoles su número de teléfono y así conocer sus problemas. Ahora, nos sorprende con un acontecimiento más cercano a nuestro país. Precisamente con un estudiante recién graduado en Madrid.

El exfutbolista profesional y actual director ejecutivo de Adidas, Bjørn Gulden, que asumió el cargo hace poco más de un año, tiene un carácter especial. A veces se le puede ver muy serio en eventos de la compañía y otras sonriendo con su equipo más cercano.

Pues en un reciente evento en Madrid, se le vio en la fase más simpática. Incluso tuvo tiempo para burlarse de un estudiante que se graduaba en el Estadio Santiago Bernabéu, donde también estaba Florentino Pérez, empresario y presidente del Real Madrid.

Según cuenta Andrés Senior Duran, reciente egresado del Máster en Marketing Deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea vivió un momento "épico" durante la ceremonia de su graduación que se hizo en el propio campo del estadio y donde apareció la figura de Gulden.

Bjørn Gulden, CEO de Adidas.

El momento "épico"

"Me gradué del Máster en Marketing Deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Una experiencia llena de aprendizajes, la cual no solamente me aportó en el ámbito profesional sino que también me permitió conocer personas muy valiosas y hacer nuevas amistades...", señala Senior en la descripción de su graduación que registró en vídeo.

A lo que agregó en su cuenta de LinkedIn. : "Momento épico en la ceremonia de graduación: Bjorn Gulden CEO de Adidas y padrino de la decimoctava promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid, pasó al lado mío, vio mis Air Force y me dijo "wrong shoes" ("zapatillas equivocadas", en su traducción), deje mis Stan Smith en la casa".

El egresado también subió el vídeo de su titulación en su cuenta de TikTok, el cual se ha viralizado y se ha reproducido 1,5 millones de veces. En el registro se ve al CEO de la marca deportiva caminando con unas Stan Smith negras por una alfombra blanca acompañado de Pérez durante la ceremonia académica.