El CEO de Adidas da su número de móvil a 60.000 empleados para "levantar la moral" tras la última crisis de la marca

Cuando existe una crisis en una empresa, lo suyo es que el director ejecutivo plantee algunos incentivos para "levantar la moral" de sus trabajadores. Algunos deciden cerrar la compañía durante una semana para irse de vacaciones con sus empleados a un crucero, otros dan regalos ideales para navidad y otros, como Bjørn Gulden, CEO de Adidas, o como Anna Lundstrom, CEO de Nespresso, deciden dar a sus empleados su número de teléfono para conversar.

El exfutbolista profesional, y actual director ejecutivo de Adidas, Bjørn Gulden, asumió el cargo hace poco más de un año. La crisis que significó el fin de la colaboración con Kanye West, con una ruptura de 250 millones, además, trajo problemas internos dentro de la compañía deportiva y que afectó "moralmente" a una plantilla no menor de 60.000 personas.

Y es que la moral de los trabajadores cayó, tras este colapso de Adidas con el rapero 'Ye', debido a que se quejaron de la falta de transparencia de este evento, según revela una reciente publicación de WSJ.

En respuesta, durante su primer mandato, Gulden ofreció voluntariamente información confidencial, incluidos datos financieros, e incluso dio su número de teléfono móvil a sus 60.000 empleados.

"Algunas personas piensan que estoy loco", dijo Gulden al medio, y añadió que pensaba que era mejor que los líderes "no tuvieran ningún filtro".

"Cultura de encontrar razones para no hacer las cosas"

Tras esta extraña decisión, Gulden escuchó a sus empleados. El CEO comentó a WSJ que durante una semana lo contactaron unas 200 veces. Ente otras, señaló al medio que lo instaron a "reformar la empresa".

La mayoría reconoció que Adidas, que perdió 724 millones de euros en el último trimestre de 2022, se enfrentaba a una "emergencia". El desafío de esta acción, dijo Gulden, fue "despertar a la gente que no entendía que estábamos perdiendo". "Nuestra industria no es tan complicada", agregó el CEO, pero en Adidas "había una cultura de encontrar razones para no hacer las cosas", afirmó.

Un año después de su mandato, Adidas está en camino de "volver a ser rentable este año", aseguró Gulden, y sus acciones casi se han duplicado desde que se anunció su regreso, tras estar su paso por Puma.

La CEO de Nespresso también quiere que lo llamen

Gulden no es el único CEO que recomienda que su personal pueda comunicarse fácilmente con él.

Anna Lundstrom, directora ejecutiva de Nespresso en el Reino Unido e Irlanda, manifestó a Fortune que su "fuerza laboral puede comunicarse con ella en varias plataformas en cualquier momento, desde Teams y correo electrónico hasta WhatsApp y LinkedIn".

A los ojos de Lundstrom, estar siempre disponible la mantiene al tanto de las tendencias, su equipo y la competencia. "Creo que siempre prefiero saber algo a no saberlo", explicó al medio. Además, añadió que su teléfono siempre está a su alcance desde el momento en que se despierta.