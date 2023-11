El jefe que sabe escuchar: decide no regalar cestas de Navidad "rancias" y a cambio apuntó todos los deseos de sus empleados durante un año

Álvaro Kruse, CEO de Krash kosmetics, se suma a la lista de "jefes ideales" que velan por el bienestar y deseos de sus empleados. Y es que no siempre existen directores ejecutivos que se preocupen de detalles tan simples como pueden ser los regalos de Navidad que van más allá de la tradicional cesta.

Kruse quiso hacer las cosas de otro modo. En vez de entregar una cesta de Navidad "genérica" como convencionalmente se realiza esta práctica en España y en otras partes del mundo, fue más allá y se adentró a los deseos personales de cada uno de sus trabajadores. Una misión que lleva haciendo en los últimos dos años.

Por esta razón, desde las instalaciones de Krash kosmetics, "primera marca de cosméticos creada en España", como describe la compañía en su web, su CEO, Álvaro Kruse, decidió escuchar una vez más a sus empleados durante un año para conocer sus gustos y preferencias de cara al momento de hacerles un regalo de Navidad.

Así fue como lo describió desde su cuenta de X (antigua Twitter): "Desde que la plantilla de Krash se expandió, decidí no regalar cestas de Navidad rancias y en su lugar escuchar durante todo el año qué quieren mis empleadxs". Un tweet que Kruse borró un día después por los comentarios negativos que recibió. "He borrado el hilo de los regalos a mis empleados porque se me olvida que TW es una red social llena de 'hate' con gente que ve cosas malas donde solo hay buena intención".

He borrado el hilo de los regalos a mis empleados porque se me olvida que TW es una red social llena de hate con gente que ve cosas malas donde solo hay buena intención ? — Álvaro Kruse (@AlvaroKruse) November 24, 2023

Los regalos deseados por los empleados

Hace un año, Kruse ya anunciaba sus intenciones de "buen jefe". "Este año por Navidad, en lugar de dar una cesta aburrida y rancia, le he regalado a cada empleado de Krash algo que han mencionado que quieren durante el año. Llevo apuntando regalos desde hace meses", apuntó en la misma red social.

Este año por Navidad, en lugar de dar una cesta aburrida y rancia, le he regalado a cada empleado de Krash algo que han mencionado que quieren durante el año. Llevo apuntando regalos desde hace meses y son 20 ?????? pic.twitter.com/EjfwRAnlpi — Álvaro Kruse (@AlvaroKruse) December 13, 2022

Entre los obsequios que regaló hace un año, se destacan unas muñecas Bratz Pride, una camiseta con el estampado de los Backstreet Boys, un pijama Nike con la cara de Hello Kitty, un libro de fotografía de Prada 'Catwalk', entre otros.

"Este año, en vez de cesta de Navidad, Álvaro nos ha regalado 'cosis' personalizadas que en algún momento habíamos dicho que queríamos", señaló en sus redes sociales una empleada de la compañía.