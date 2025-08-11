Un operario instala una gatera y cuando la prueba recibe un mensaje del cliente que no esperaba: "Me respondió que..."

No es sencillo conseguir que una casa se convierta en un hogar, ya que requiere mucho tiempo y dedicación (y estar renovándose a cada rato). Es por ello que la gente se esfuerza por crear un espacio en el que estén cómodos tanto ellos como sus seres queridos y eso incluye a las mascotas.

Muchas personas optan para ello por instalar gateras, ya que esto ofrece una sensación de independencia a sus mascotas. De hecho, un artículo realizado por Bettersea Dogs and Cats Home (organización de rescate del Reino Unido) apuntó que dar a los gatos acceso al exterior les proporciona estimulación y los mantiene en forma. Sin embargo, puede tener consecuencias inesperadas.

Más detalles

Muchas casas en Reino Unido son de estilo adosado, por lo que algunas cuentan con un jardín propio para que sus compañeros puedan salir y entrar libremente. Joe es un manitas que se dedica precisamente a este tipo de instalaciones, aunque nunca había recibido esta respuesta de un cliente.

Después de instalarla, tal y como se ve en el vídeo publicado en su canal de TikTok @itsjoethehandyman, se quedó a ver como un gato hacía uso de la portezuela por primera vez.

Es extraño que un gato sepa usar la gatera cuando no está acostumbrado a ella, por lo que ver como metía primero la cabeza y luego las patas le produjo cierta emoción. Le mandó inmediatamente el vídeo a su cliente, pero este le respondió que ese no era su gato.

En profundidad

Lo que pretendía ser un vídeo de las ventajas de las gateras terminó por ser uno de los inconvenientes: que un animal no deseado entre en casa para descansar del calor.

Este vídeo no ha tardado en viralizarse en la red con gente aplaudiendo al gato y afirmando que ahora en esa casa hay dos gatos. "Ese es su gato, como lo demuestra el gato que entró. Simplemente están en negación, porque nunca lo vieron antes y no tienen idea de dónde vino", dijo un seguidor.

La solución

A pesar de que instalar una gatera puede parecer algo peligroso, a raíz de lo presenciado, lo cierto es que hay métodos que evitan estas visitas indeseadas.

Se trata de puertas inteligentes con Lector de Microchip y Placas de identificación RFID. También hay otras, algo más sofisticadas, que cuentan con un sistema de reconocimiento facial animal para determinar qué animal puede entrar o salir de la casa.