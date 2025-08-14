Ni aumentan los colegios ni los médicos: este es el pintoresco pueblo que no para de crecer y el precio de sus viviendas no deja de subir

El problema con el precio de las viviendas no es ni de lejos exclusivo de España y es que en Reino Unido, al sur de Derbyshire, hay una localidad que vive una situación que está apunto de llegar a niveles críticos: Doveridge no para de crecer y multiplicar urbanizaciones mientras que no se hace nada por incrementar los servicios más básicos para un pueblo.

En profundidad

Es cierto que el número de habitantes ha crecido de manera considerable en los últimos años, pero la mayoría dependen de recursos externos. Además, las nuevas urbanizaciones están llegando a unos precios mucho más elevados que el resto de la región.

En la última década se ha incrementado un 8,5% de habitantes contabilizados en el censo. De esta manera, de 1.622 se llegó a 1.760 en 2021, un dato que si se tienen en cuenta las posibilidades de esta casi aldea es bastante alarmante.

Más detalles

El medio Derbyshire Live sitúa a la aldea como la segunda con mayor expansión, pero no se ha incrementado inversión en proyectos como el colegio, actualmente con capacidad para 105 alumnos, que tiene matriculados a 79 niños. La guardería local por su parte tuvo que cerrar y se terminó por integrar al colegio.

"Primero hay que construir la infraestructura. No hay oficina de correos, habrá que ampliar la escuela y también el servicio de autobuses", apunta un vecino al medio. Y es que los vecinos necesitan el coche para casi todo, como ir al médico, la compra o ir a la oficina de correo. Estas instalaciones se encuentran en el pueblo vecino: 5 minutos en coche, pero 20 minutos en una red de transporte público muy limitada.

Los vecinos del pueblo preocupados

"Hemos visto mucho desarrollo en los últimos 10 años, pero seguimos teniendo un buen ambiente comunitario. Tenemos la suerte de tener un pub, un club y un salón municipal, pero la preocupación es que se sature demasiado y se apruebe el desarrollo a lo largo de toda la parte norte del pueblo hasta la A50. Ya no tenemos tienda ni guardería. Los autobuses van a Uttoxeter y Burton, no a Ashbourne ni Derby", explica Philippa Lyon, una residente desde hace dos décadas.

El pensamiento general de los vecinos es que "ahora se está llegando al límite de lo aceptable".

Se dispara el precio

Puede que no cuente con las infraestructuras que todos necesitan para hacer una vida normal sin salir del pueblo, pero los precios no dejan de subir. Se pueden encontrar en el portal Zoopla 17 inmuebles que van desde los 336.000 euros a más del millón. Una casa de tres dormitorios puede salir por 377.000 y otra de cuatro por 521.300 euros en las promociones de Owl Homes.

El gran conjunto de residentes opina que "no serán viviendas familiares ni viviendas para jóvenes, costarán 400.000 o 500.000 libras. En este momento, estamos hablando de 100.000 libras por dormitorio. Simplemente, no se ha pensado bien, no hay infraestructura".

Por su parte, la promotora Miller Homes, quienes pretenden desarrollar otras 110 viviendas, ha expresado que agradecen aquellos comentarios que han estado recibiendo y respetan a los vecinos de la localidad. Sin embargo, dejan claro que "con el aumento actual de la demanda de viviendas en un 166%, los terrenos industriales abandonados por sí solos no pueden satisfacer esta demanda".

"Nuestras propuestas representan una oportunidad sostenible para construir viviendas muy necesarias, el 30% de las cuales serán asequibles, junto con nuevos espacios abiertos de acceso público y mejoras significativas para la fauna y la naturaleza locales. Bajo acuerdo con el Consejo del Distrito de Derbyshire Dales, acordaremos contribuciones financieras para apoyar la infraestructura local y los servicios esenciales", terminó la promotora.