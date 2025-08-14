La mesa plegable perfecta para ahorrar espacio en cocinas pequeñas que Lidl tiene en liquidación

La decoración de un hogar es muy importante a la hora de formar un espacio cómodo y elegante para la casa. Hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a vender productos de este tipo, pero lo que algunos no saben es que en supermercados como Lidl se pueden conseguir auténticas gangas para optimizar y darle un toque único al espacio.

Si en otras ocasiones te hemos hablado de algunos productos de cerámica, ahora es la mesa perfecta para cocinas pequeñas la que se ha puesto de moda. Al ser plegable ayuda a ahorrar un montón de espacio y ahora se encuentra a un 40% de descuento que la deja a 56,99 euros (el precio anterior era de 94,99 euros).

Características

Con esta mesa se logra llenar un hueco "abandonado" de la casa, ya sea cocina, comedor o un despacho. Además, su diseño minimalista, con líneas rectas y acabado en mate, hace que pueda encajar con cualquier estilo.

El tablero plegable le da unas medidas de 74 x 74 x 75 cm (lo que es largo por alto por ancho), pero pasa a ser de 104 x 74 x 75 cm. Se traduce en que al estar cerrada será un cuadrado que apenas ocupe espacio y al abrirla pasará a tener forma rectangular para que quepan hasta cuatro personas.

Las reseñas

El producto viene con unas instrucciones muy simples para las que no necesitarás apenas material. Los usuarios comentan lo sencillo que es de montar y que quedaron más que satisfechos con esta compra.

Además, al ser ligero (16,3 kg) es fácilmente transportable, por lo que es ideal tanto si se vive de alquiler como si quieres amueblar tu casa en propiedad.