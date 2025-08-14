Buñuelos de tomate, la receta griega más simple para aprovechar los tomates pasados: te sentirás como en Santorini

En la buena cocina pocas son las cosas que se desperdician. Por eso, si se tienen tomates algo pasados se puede preparar una auténtica delicia griega que no requiere apenas esfuerzo. Esta manera de preparar los buñuelos no solo es ingeniosa, sino que te dará el aperitivo perfecto para el verano.

Una receta sencilla y deliciosa

Este es un plato muy representativo de la isla griega de Santorini y, como se preparan en España, se basa en una elaboración a partir de una masa frita. Es cierto que no llevan huevos, se incorporan especias y llevan tomate, pero su sabor y textura realmente merece la pena.

El nombre originario de este plato es tomatokeftethes y lo bueno que tiene es su gran versatilidad: se puede modificar según gustos del consumidor. Lo que sí se debe seguir a rajatabla es la proporción harina-tomate-agua.

Más detalles

Y es que a pesar de que lo mejor sea usar tomates cherrys, ya que sueltan menos agua, hay que jugar con los ingredientes que se tiene en casa. Por eso la influencer y cocinera Agus Liporace (@kulinaria.recetas) ha compartido su propia versión pensada para que no se desperdicien esos tomates que ya se van a pasar.

Ingredientes

2 tomates grandes

1/2 cebolla morada grande

2 puñados de queso rallado

La parte verde de la cebolla tierna

Perejil, comino, pimentón, ají molido

4 cucharadas de harina

4 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharada de levadura

Paso a paso para los buñuelos

Lo primero es cortar los tomates en cuartos y se le retira tanto el tallo del centro como la semilla de dentro para que no tenga tanta agua. Córtalos en daditos y reserva. Sigue cortando la media cebolla en cubos y déjalos a remojo durante 5 minutos en agua caliente para que no tenga un sabor tan fuerte. Mezcla la cebolla y el tomate con el queso rallado, la parte verde de la cebolla tierna bien picada, perejil y las especias que prefieras. Amasa con las manos para machacarlo un poco y sigue añadiendo las cuatro cucharadas de harina, fécula de maíz y levadura en polvo. Tiene que quedar como una mezcla de buñuelos, así que sigue amasando muy bien. Recuerda que la cantidad de espesantes puede variar bastante de si tus tomates sueltan mucha agua, por lo que es bueno ir añadiéndola poco a poco. Luego solo tienes que hacerlos como buñuelos normales. Ponlos en aceite caliente para freírlos bien o usa la freidora de aire si se quiere un resultado más ligero. Por último sírvelos acompañados de la salsa que más te guste.