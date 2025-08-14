Muchas personas ignoran este ruido al echar gasolina: podría ser el aviso de un fallo que afecta al funcionamiento del coche

Para lograr que un coche dure varios años, es clave realizar un buen mantenimiento y cuidar cada detalle. No es suficiente con mantenerlo limpio y pasar la ITV, sino que es necesario revisar con cierta frecuencia que todo sigue funcionando como debería. Además, es importante prestar atención a algunos detalles que a priori parecen inofensivos pero que realmente son un aviso de que algo no va bien.

Un buen ejemplo es ese ruido que en ocasiones suena cuando se quita el tapón del combustible. Es como una especie de silbido similar al de una lata de refresco abriéndose y que genera la impresión de que está saliendo aire del tanque. Muchos conductores se asustan, mientras que otros lo ignoran. La clave es un punto medio, ya que en algunos casos ese sonido es normal, pero también es posible que sea una señal de que se está produciendo un fallo.

Por qué sucede

Cualquier conductor con cierta experiencia habrá sentido alguna vez que el sistema hace un ruido extraño al quitar el tapón del tanque para echar gasolina o diésel. Pues bien, ese sonido se produce cuando el combustible y el aire del tanque se expanden o se contraen por culpa de los cambios de temperatura.

Por ejemplo, si hace demasiado calor la gasolina se evapora, generando presión dentro del depósito. El tanque está preparado para que no se escape nada de gas, por lo que al abrir el tapón toda esa presión sale de golpe, produciendo el silbido. En otras palabras, el ruido es la liberación de la presión que se acumula en el depósito.

De hecho es bastante normal que suceda. No hay que preocuparse siempre y cuando ocurra de vez en cuando y no siempre que se echa gasolina. Del mismo modo, no suele ocurrir nada negativo cuando el sonido es breve, de no más de dos segundos, y el resto del coche funciona sin presentar problemas.

Cuándo hay que preocuparse

El conductor debe prestar especial atención al sonido si es muy prolongado, si aparece cada vez que va a repostar o si desprende un olor intenso a gasolina. En estos supuestos, podría ser el indicativo de que hay un problema en el sistema de ventilación del depósito. Esto puede ser especialmente peligroso, ya que si hay fugas o una acumulación de vapores aumenta el riesgo de intoxicación y, en los peores casos, darse una explosión.

Además, a la larga afecta al rendimiento del motor, provocando que el vehículo pierda potencia o consuma demasiado combustible. Por otro lado, cabe la posibilidad de que la avería se produzca por un fallo en la válvula solenoide del filtro de carbón. Tal y como explica la cuenta de TikTok experta en automoción @carknowledge_, un fallo en esta pieza genera que el vapor del depósito de combustible no se puede descargar correctamente.

En caso de que el conductor detecte cualquiera de los síntomas, lo más recomendable es acudir a un profesional para que compruebe si el ruido que emite el tanque es normal o si se trata de un fallo en el sistema.