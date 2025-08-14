¿Qué carreteras españolas están cortadas por los incendios forestales?: El fuego obliga a cortar varias vías en plena operación salida

España se encuentra atravesando uno de sus momentos más críticos a causa de los numerosos incendios que aún se encuentran activos, repartidos por diversas Comunidades Autónomas. A las 15.00 horas de este jueves 14 de agosto de 2025, varias carreteras se encuentran cortadas, sumándole diversos accidentes de tráfico, que complican el inicio de la Operación Salida, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Entre las carreteras que se han visto afectadas por los fuegos en las últimas horas se encuentra la A-66 (una de las vías cortadas, donde se encuentra "lo peor") a la altura de Casas del Monte (Cáceres), con hasta 25 kilómetros cortados.

Vías cortadas actualmente

A-66 entre Casas del Monte y Plasencia (Cáceres).

N-630 entre Plasencia y Casas del Monte (Cáceres).

CC-213 entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa (Cáceres).

CC-214 en Jarilla (Cáceres).

PP-2114 entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza (Palencia).

PP-2113 entre El Campo a Lores (Palencia).

PP-2116 entre San Salvador de Cantamuda y El Campo (Palencia).

LE-133 entre Valdeviejas y Santiago Millas (León).

LE-125 entre La Bañeza y Torneros de la Valderia (León).

LE-110 entre Castrocalbón y Calzada de la Valderia (León).

HU-8100 entre Aroche y Encinasola (Huelva).

A-52 entre A Gudiña y Benavente (Ourense).

Complicaciones

Hay retenciones por esta causa en la entrada a Barcelona, por la A-2 en Castellbisbal y de salida en la C-58 en Sabadell. Uno de los que más atasco ha provocado ha sido en la salida de Sevilla, por la AP-4, con hasta 6 kilómetros de retención en las Cabezas de San Juan con hasta 6 kilómetros de retención.

La entrada a Cantabria, por la A-67 es "complicada", avisa la DGT, con retenciones en Reynosa dirección Santander; también en la entrada Cádiz, en la A-4 en San Fernando; y también en la A-7 en Guadacorte, pero en dirección Algeciras. Finalmente, en Málaga hay retenciones en la A-7, en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos.

La DGT prevé 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido para el puente de este 15 de agosto, por lo que ha puesto en marcha este jueves a las 15.00 horas una nueva Operación Especial, que se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17.