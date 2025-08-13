La Guardia Civil puede poner multas de hasta 400 euros por no instalar correctamente este accesorio en el coche

Una de las claves para mejorar la seguridad vial es que los vehículos estén equipados correctamente y no tengan instalado ningún elemento que pueda suponer un peligro. Además de ser una cuestión de seguridad, el uso indebido de algunos dispositivos puede acarrear sanciones, por lo que todos los conductores deben saber cómo colocar ciertos accesorios.

Aunque algunos objetos parecen inofensivos, pueden poner en riesgo la seguridad del conductor y de otros usuarios de la vía. Y no solo estamos hablando de accesorios del interior del vehículo, como pueden ser los soportes de móviles, sino que también se incluyen dispositivos externos como las bolas de enganche para remolques o caravanas.

La normativa de la DGT

La Dirección General de Tráfico no prohíbe el uso de las bolas de remolque, pero sí hay varios detalles a tener en cuenta para instalarla correctamente. Desde el RACE explican que el primer condicionante es consultar la ficha técnica cuál es la Masa Máxima Remolcable, puesto que indica el peso máximo que se puede arrastrar y si no se indica es que el coche no puede llevar remolque.

Del mismo modo, el conductor debe llevar en el vehículo el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller. Además, hay que tener en cuenta que la bola no puede tapar la matrícula o las luces del coche, ya que puede ser sancionado con hasta 200 euros.

Y es que según el Manual de Reformas de Vehículos, colocar una bola de remolque se considera una reforma en el coche, por lo que solo se permiten si lo instala un taller autorizado y si están homologadas. Otra de las claves es que después de incorporar la bola de remolque, el vehículo debe pasar la ITV para que se compruebe que el dispositivo cuenta con todos los requisitos. Una inspección desfavorable puede castigarse con hasta 400 euros.