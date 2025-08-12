Adiós a la polémica de quién viaja como copiloto en el coche: esta la forma más imparcial para elegir quién va en el asiento delantero

Está claro que a la hora de viajar en coche, el mejor asiento es el de copiloto. Menos por el hecho de tener que indicar al conductor, todo son ventajas: más espacio para las piernas, mejores vistas, poner música, pocos mareos y la posibilidad de reclinar el asiento. Además, si el coche va lleno, sentarse detrás significa ir apretado junto a otras dos personas.

De hecho, conseguir el asiento de delante es todo un motivo de lucha entre los pasajeros de un coche. Por esta razón, una agencia de investigación de mercado especializada en encuestas online llamada OnePoll ha realizado un estudio para determinar cómo se debe elegir al copiloto. Así, se podrá poner fin a un problema más frecuente de lo que parece, ya que uno de los resultados de la investigación es que un 26% de los 200 encuestados admitió haber discutido por sentarse de copiloto.

El orden más "objetivo"

Tal y como indica The Scarborough, un buen porcentaje de las personas que participaron en la encuesta consideraron que una persona con necesidades físicas, ya sea la altura, el peso, el dolor de espalda o similares, zanja el debate porque debería disfrutar del asiento más cómodo. Del mismo modo, tienen prioridad ante todo las mujeres embarazadas.

A partir de ahí, los siguientes privilegiados son las personas más mayores, que también tienen preferencia. En el siguiente escalón estarían los pasajeros que se marean, y seguidamente quienes mejor se manejan con el navegador. En lo que a viajeros prioritarios se refiere, los últimos serían los cumpleañeros.

A tener en cuenta

Se podría decir que, en cierto modo, este orden es lógico, pero la realidad es que hay otros factores que afectan en la elección del copiloto. El más evidente es que el conductor y dueño del vehículo tiene la potestad para elegir quién viaja a su lado. Por eso, si uno de los pasajeros es su pareja, es muy probable que sea la persona elegida.

Por otro lado, entra en juego el orden de recogida. Si todos los pasajeros no salen desde un mismo punto y el conductor les pasa a buscar diferentes localizaciones, el primero en subir al coche tiene la ventaja de poder sentarse directamente en el asiento de copiloto. Por último, hay que tener en cuenta que el privilegio del asiento delantero puede ser rotativo. Es decir, si el viaje es largo lo más normal es cambiar los asientos en alguna parada durante el trayecto.