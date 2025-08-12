Guardaron un coche viejo en el sótano de su casa durante 47 años sin saber que lo podrían vender por casi 200.000 euros

Los sótanos y los trasteros son siempre una buena solución para almacenar los objetos, muebles y ropa que ya no se utiliza. El problema es que muchas veces se van guardando cosas sin control, hasta llegar a un punto en el que no se sabe qué se puede seguir utilizando y qué es basura. Por eso, más de uno habrá pensado más de una vez en revisar todo lo que ha abandonado durante años por si hay algo valioso.

Y la realidad es que de vez en cuando hay suerte y se encuentra alguna prenda a la que se le puede dar una segunda vida o una antigüedad con cierto valor para los coleccionistas. Sin embargo, lo que es menos habitual es tener un coche valorado en más de 100.000 euros durante casi medio siglo sin saber que es un auténtico tesoro.

En el sótano durante 47 años

El inicio de esta historia recogida por SupercarBlondie se remonta a 1978, cuando Danny, un hombre residente en Carolina del Norte, Estados Unidos, compró un coche que en aquella época estaba muy bien valorado. Concretamente se trataba de un Chevrolet Camaro de 1969, pero sorprendentemente apenas lo utilizó.

Desde el momento de su compra, apenas salió del sótano, hasta tal punto de que pasó 47 años prácticamente abandonado. Todo cambió cuando Danny y su hijo, que se llama igual que él, decidieron investigar un poco acerca de su reliquia y descubrir si tenía algún valor. Para ello llamaron a los expertos de Backyard Barn Finds, que les dieron la mejor noticia posible.

El valor de el vehículo

Aunque el Camaro fue uno de los modelos que más se fabricó durante el siglo pasado, el coche que tenía Danny en su sótano era una edición especial. Se trataba de un COPO, una versión de carreras con un valor único. Según los expertos, era un Z/28 de color negro, del que apenas se fabricaron 1.010 ejemplares. Es decir, tenía un vehículo con unas características que solo se utilizó en un 1% de los Camaros.

Sorprendentemente, la etiqueta de equipamiento y el código de pintura seguían intactos, por lo que desde Backyard Barn Finds pudieron confirmar que el coche valía miles de euros a pesar de haber estado 47 años parado. Normalmente se venden por algo más de 100.000 libras (unos 85.000 euros), pero al ser una edición tan peculiar es posible que se venda por hasta 200.000 dólares, que vendrían a ser más de 170.000 euros.

Eso sí, para ello Danny y su hijo tendrán que invertir tiempo y dinero en limpiarlo y repararlo, puesto que con el paso del tiempo algunos materiales se han degradado. Además, ha perdido su motor de bloque pequeño 302 y su transmisión originales, lo que le resta algo de valor si no se restaura.