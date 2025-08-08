Algunos conductores tendrán que instalar un dispositivo que limite la velocidad en su coche: así funcionarán este sistema en EEUU

Aunque cualquier conductor sabe que no puede superar el límite de velocidad, conducir más rápido de lo que establecen las autoridades sigue siendo una de las infracciones más cometidas. Es más, según la DGT, es la falta más común en las carreteras y por consiguiente la que más sanciones genera cada año. Y esto no es algo que solo suceda en España.

De hecho, cada vez son más los países que están endureciendo los controles de carretera para evitar que los conductores incumplan la norma. Estados Unidos ha querido ir un paso más allá ante las preocupantes cifras de accidentes de tráfico, y en algunos estados se están aprobando medidas como la obligación de instalar un dispositivo que controle la velocidad en los vehículos.

Así funciona este sistema

Tal y como cuentan desde The Pulse, un nuevo dispositivo limitador de velocidad está a punto de llegar a las carreteras estadounidenses. Y es que en los últimos meses el número de accidentes de tráfico se ha disparado en Estados Unidos, y por eso los estados están aprobando sus propias leyes para aumentar la seguridad en sus calles.

En algunas partes del país norteamericano ya se están aplicando normas como la prohibición total de utilizar el teléfono móvil, las nuevas condiciones para renovar el carnet de conducir o los castigos por circular lento por el carril izquierdo. Eso sí, seguramente ninguna de estas decisiones sea tan llamativa como la que han tomado en Washington.

En el estado del noroeste, el Senado ha aprobado un proyecto de ley que introduce un nuevo requisito para algunos conductores: incorporar a sus vehículos un sistema que está diseñado para evitar que se supere el límite de velocidad en función de la ubicación. Es decir, funcionaría como una especie de asistente que reduce la velocidad dependiendo de los límites establecidos en las carreteras por las que circulen.

A quién afecta esta ley

No todos los conductores de Washington tendrán que instalar este dispositivo, ya que la norma solo afecta a quienes tengan antecedentes, tengan su licencia restringida por exceso de velocidad o estén en libertad condicional. Además, podrán saltarse el límite de velocidad hasta tres veces al mes, pero a la cuarta el sistema se activará. Desde Washington esperan que entre en vigor para 2027, ya que los legisladores todavía necesitan tiempo para probar el sistema y garantizar su correcto funcionamiento.