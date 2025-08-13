Las redes no dan crédito con la nueva señal de la DGT: indica el inicio de un carril que permite la circulación en ambos sentidos

Aunque en los últimos años la seguridad vial ha mejorado progresivamente y se han reducido las cifras de accidentes de tráfico en España, sigue quedando un largo camino por recorrer. La Dirección General de Tráfico tiene como prioridad fundamental garantizar que los conductores circulen sin ningún peligro. Para ello, incorpora constantemente nuevas normas y señales destinadas a evitar sustos al volante.

Para concienciar e informar a los conductores, la DGT comparte a través de sus redes sociales varios avisos con las nuevas señales que han entrado en vigor este verano. En una publicación reciente, ha explicado el significado de la señal S-1c, que aunque tiene como objetivo hacer las carreteras más seguras, ha causado confusión entre los usuarios y conductores.

El significado de la señal

La nueva señal S-1c indica el principio de una carretera 2+1, que realmente no es una norma nueva, ya que este tipo de vías se pueden ver en España desde hace ya algunos años. Eso sí, hay que decir que por el momento son poco frecuentes. Tal y como explica la DGT, son aquellas que "disponen de tres carriles: uno para cada sentido de la circulación, y otro central, destinado a la los adelantamientos, que se alterna entre uno y otro sentido de la circulación".

Es decir, son carreteras de doble sentido que tienen un carril central en el que se permite la circulación en ambos sentidos. Dicho así parece peligroso, ya que si cualquier coche puede circular por él podrían aumentar los choques frontales entre dos vehículos que lo están utilizando al mismo tiempo. Sin embargo, la clave de este carril es que está destinado únicamente a facilitar la maniobra de adelantamiento y, sobre todo, que ambos sentidos están separados por una barrera física.

?? La nueva S-1c indica el principio de una carretera 2+1, aquella que consta de 3 carriles y permite la circulación en ambos sentidos. El carril central se destina a facilitar la maniobra de adelantamiento, estando reservado de manera alterna a uno y otro sentido. #NuevasSeñales pic.twitter.com/YXxiAbOjCl — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 11, 2025

Por otro lado, el uso del carril central para adelantar se alterna, por lo que realmente no permite que ambos sentidos tengan dos carriles al mismo tiempo. Además, hay zonas de transición claramente señalizadas. Con todo esto, la DGT asegura que se reduce un 33% la siniestralidad al "eliminar los accidentes por impactos frontales o frontolaterales que pueden producirse como consecuencia de la maniobra de adelantamiento en las carreteras convencionales".

La reacción en redes sociales

Aunque el objetivo es hacer las carreteras más seguras, la explicación de la DGT a través de X ha llevado a la confusión a los usuarios de la red social. Y es que dado el diseño de la señal, no son pocos los que han pensado que el carril central se podría utilizar en ambos sentidos de forma simultánea. Del mismo modo, algunos conductores no sabían que los carriles están separados por vallas o barreras.

En este sentido, algunos han reaccionado a la publicación con humor y con comentarios como "dios mío vamos a morir" o "hay gente a la que se nos da mal conducir en línea recta como para ponernos a hacer zigzag". Eso sí, también hay usuarios que han explicado que "es más económico, tiene menos impacto en el medio e intersecciones y salidas más fáciles".