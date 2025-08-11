Confirmado por la DGT: se podrá circular por el arcén para evitar atascos en este tramo de una de las carreteras más transitadas de España

Cualquier conductor sabe que en España, el arcén es una zona reservada para emergencias, coches averiados o vehículos especiales como los de tracción animal. Es decir, generalmente, los turismos tienen prohibido circular por el arcén, y hacerlo puede suponer una multa de hasta 200 euros, ya sea en autovía, autopista o carretera convencional.

Por esa misma razón resulta tan llamativa la nueva medida que ha aprobado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible junto con la Dirección General de Tráfico: se podrá utilizar el arcén en una de las carreteras más importantes de España. Concretamente se trata de la AP-4, y la norma es efectiva desde el pasado 9 de agosto.

En profundidad

Tal y como explican desde el Ministerio de Transportes, se habilitará "el uso dinámico del arcén de la calzada sentido Cádiz de la AP-4, entre los kilómetros 41,12 y 44,5 a la altura de las Cabezas de San Juan, en Sevilla". El objetivo es que los turismos puedan utilizarlo como un carril extra cuando haya demasiado tráfico.

En otras palabras, para reducir los atascos y agilizar el tráfico, los coches que se dirijan a la A-471, que conecta las localidades de Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, podrán circular por el arcén. Para reforzar la seguridad, desde el Ministerio de Transportes han adecuado el arcén para que actúe como un carril extra.

Arcén AP-4 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

La medida llega en pleno agosto, que según las previsiones de la DGT, va a ser el mes con más desplazamientos por carretera de todo el año. Y es que con motivo de las vacaciones, miles de conductores se sientan al volante para viajar hasta sus destinos turísticos favoritos. En este sentido, la AP-4 es una de las autopistas más transitadas, al ser la principal vía de comunicación del sur de España que se convierte en nexo de conexión estratégico de la provincia de Cádiz.

Más detalles

La decisión tomada por las autoridades ha tenido como referente el caso de Alemania, donde se han tomado medidas similares que han permitido aumentar la capacidad de la infraestructura en un 25% sin tener implicaciones negativas en la seguridad vial. Eso sí, hay que tener en cuenta que es una prueba piloto que servirá para comprobar la viabilidad de habilitar el arcén en otros tramos de la red de carreteras española.