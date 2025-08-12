Multas de hasta 200 euros y 3 puntos por colocar mal el soporte del móvil en el coche: la DGT revela cuál es la forma correcta de utilizarlo

Cada vez son más las personas que se han acostumbrado a circular con GPS y que utilizan aplicaciones como Google Maps o Waze a pesar de conocer el camino de memoria. Y aunque muchos vehículos actuales llevan una pantalla táctil en la que se puede visualizar la navegación, todavía hay un gran porcentaje de conductores que utiliza soportes para colocar sus teléfonos móviles a la vista.

En este sentido, hay quienes no tienen claro si llevar un soporte para el smartphone es legal y seguro para la circulación. Pues bien, en la normativa española no hay una ley que lo prohíba, por lo que en principio no hay ningún problema. Sin embargo, hay algunas normas a tener en cuenta para evitar una multa y, al mismo tiempo, un accidente.

Esto dice la Ley en España

Según la normativa de la DGT, sí que está permitido utilizar un soporte para el teléfono móvil si se necesita usarlo para, por ejemplo, seguir las indicaciones del GPS. Pero al mismo tiempo, los agentes de tráfico pueden imponer multas relacionadas con esta práctica. La clave es que el conductor no toque el teléfono y que no se distraiga.

Es decir, sí se puede llevar en un soporte pero no se permite tocarlo. De hecho, tampoco se puede manipular en situaciones de circulación en las que el coche esté detenido como pueden ser los semáforos. En caso de tenerlo en la mano, el conductor puede recibir una multa de 200 euros y 6 puntos, o de 200 euros y 3 puntos si utiliza el dispositivo pero está en un soporte.

Más detalles

Manipular el teléfono mientras se circula no es el único motivo de multa relacionado con el uso de soportes. Otra de las claves es que no deben obstruir la visión. Hay algunos soportes que se colocan en el parabrisas o en el salpicadero y que limitan la visibilidad del conductor, por lo que son ilegales. En su lugar, se recomienda instalarlo en zonas como la rejilla del aire acondicionado.

Del mismo modo, deben estar bien sujetos para evitar que se caigan en circunstancias de la circulación como una curva cerrada, un badén o un bache. En definitiva, siempre que se coloque en un lugar seguro y no distraiga a la persona que va al volante, no hay ningún impedimento para utilizar un soporte.