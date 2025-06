Esta es la red de carreteras más difícil del mundo: hasta los GPS se desorientan aquí

Si hay un país en el mundo que destaca por tener estructuras viales de completa locura ese es China. Allí se pueden encontrar los puentes más altos del planeta e incluso la conocida como la "autopista al cielo".

Sin embargo, el país asiático también cuenta con la red de carreteras más complejo de los cinco continentes. Tal es la dificultad de estas vías que incluso el GPS se suele perder. Hablamos del intercambiador de Huangjuewan, en la ciudad de Chongqing, una de las más importantes con 17 millones de habitantes.

La carretera más compleja del mundo

Construida entre septiembre de 2009 y mayo de 2017 (entrando oficialmente en servicio el 1 de junio de 2017), esta autopista era necesaria para conectar las diferentes partes de la ciudad y sus alrededores.

De este modo, se conseguía facilitar el movimiento de productos y personas en una región caracterizada por una geografía complicada, puesto que cuenta con montañas, ríos caudalosos y valles profundos que plantearon un desafío único para los ingenieros.

Concretamente, esta carretera se sitúa en el distrito de Nan'an, uniendo tres de las autopistas principales: la G65, la G50S y la avenida Yuhang. Esto permite conectar el centro urbano con otras zonas como la periferia o el aeropuerto.

El intercambiador de Huangjuewan está formado por hasta 20 rampas y ocho direcciones posibles articuladas en cinco niveles distintos. Esta locura de vía tiene una extensión de 16,4 kilómetros y tiene una altura máxima de 37 metros.

No obstante, la autopista de Chongqing no es apta para cualquier tipo de conductor. Esta red vial puede llegar a intimidar, especialmente a aquellos que no estén familiarizados con la zona.

Perderse en estas vías siendo turista es lo más normal, ya que hasta el GPS se confunde debido a los distintos niveles de carreteras superpuestos que hacen que sea difícil determinar con precisión la altura en la que se encuentra el coche.