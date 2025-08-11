"Yo como mecánico...": un experto revela qué herramientas lleva en su equipaje de vacaciones para evitar imprevistos en carretera

Durante el verano, miles de personas se suben al coche para conducir hasta sus destinos vacacionales. Muchos de ellos cometen el error de planificar su destino, reservar el alojamiento y hacer las maletas, pero ignoran la preparación para el propio trayecto. Cuando se trata de viajar por carretera, toda precaución es poca, y estar preparados para cualquier imprevisto puede evitar muchos sustos.

En este sentido, un mecánico experto conocido por compartir sus experiencias a través de TikTok bajo el nombre de @pretamechanic, ha enseñado todo lo que lleva para sus vacaciones. Y es que más allá de los bañadores y las camisas, tener herramientas para solucionar una avería o un pinchazo es de vital importancia.

El equipaje de un mecánico

Antes de un viaje largo, el experto prepara una bolsa con varios objetos que le pueden salvar de una situación inesperada. El primero de esos elementos es un arrancador, que sirve para proporcionar la energía inicial necesaria para iniciar el funcionamiento del motor si la batería se descarga. Además, lleva un spray autoarranque y un arrancador multifuncional.

Para asegurar la limpieza, incorpora a su equipaje un soplador para limpiar a presión la suciedad acumulada y un aspirador para eliminar los residuos del interior del coche. Por otro lado, un inflador para los neumáticos, un tester para medir el voltaje y la continuidad del sistema eléctrico, y un comprobador de batería para prevenir fallos en el arranque.

Más herramientas

Además, no se olvida de otros objetos más generales, como una caja con herramientas, cinta aislante y cinta americana. Por último, recuerda la importancia de la luz de emergencia V-16, un dispositivo de preseñalización de accidentes que será obligatorio en España a partir de 2026. Aunque pueden parecer muchas cosas, explica que para él es "indispensable" a la hora de irse de vacaciones, y realmente es muy recomendable porque aunque el vehículo sea nuevo siempre es posible que una pieza falle y nos amargue las vacaciones.