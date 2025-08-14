Compra un coche de 2 millones de euros y lo encierra en el salón de su casa durante 40 años: tuvo que derribar un muro para sacarlo

Los vehículos históricos y los coches de lujo están siempre en el punto de mira de los amantes del motor. Algunos están dispuestos a invertir cientos de miles de euros en automóviles que, en ocasiones, no llegan a utilizar. Ya sea por tener una colección o por verlos como una inversión, hay algunas joyas que pasan mucho tiempo parados esperando a cambiar de manos.

Por esa razón, es habitual conocer casos de vehículos de lujo que quedaron olvidados o abandonados en talleres y garajes durante años. Sin embargo, lo que es menos común es que uno de los coches más famosos de la historia pase cuatro décadas encerrado entre cuatro paredes dentro de una casa.

En un salón durante 40 años

Para entender esta historia recogida por Autoevolution tenemos que retroceder 40 años, cuando Paul, un hombre residente en Long Island, Nueva York, decidió comprar uno de los coches más míticos del siglo XX. Concretamente se trataba de un Lamborghini Miura S de 1970, un superdeportivo que, curiosamente, nunca llegó a conducir.

En su lugar, lo que hizo fue llevarlo directamente a casa. Lo metió por la puerta del garaje hasta el salón, y una vez estaba aparcado dentro construyó un muro para separar ambas estancias. Es decir, el vehículo quedó dentro de la casa y separado del garaje por una pared sin puerta. Así estuvo 40 años, hasta que un día decidió llamar a Larry Kosilla, un empresario estadounidense y experto en la reparación de automóviles que no dudó en desplazarse hasta la casa de Paul.

Cuando Kosilla llegó hasta el coche, no tardó en darse cuenta de que estaba ante una auténtica joya. No solo se trataba de un Lamborghini Miura, un modelo del que solo se construyeron 764 ejemplares hasta 1973, sino que era una versión S, un vehículo único del que apenas se fabricaron 240 unidades. Es decir, tenía una edición exclusiva de un coche que, ya de por sí, es uno de los más míticos de la historia.

Valorado en más de 2 millones de euros

El vehículo estaba tapado por una lona protectora, y al retirarla el experto pudo realizar una revisión rápida que sirvió para confirmar que conservaba el motor V12 original, la pintura de Luci di Bosco y el interior no había sido modificado. Además, el número de motor coincidía con el de chasis, apenas tenía 67.662 kilómetros recorridos y la transmisión automática de cinco velocidades estaba intacta.

El único inconveniente era que unos roedores habían dañado uno de los asientos, pero aún así, Kosilla explicó que se trataba de un ejemplar único en un muy buen estado. Y es que a pesar de haber estado tanto tiempo parado, el hecho de tenerlo dentro de casa, alejado del frío y la humedad, permitió que el vehículo apenas se deteriorase.

Paul accedió a venderlo, y finalmente el Lamborghini salió a subasta por un precio de entre 2 y 2,5 millones de euros. Eso sí, primero tuvieron que quitar el sistema de aire acondicionado y derribar el muro construido por el dueño de la casa para poder sacar el coche al exterior.