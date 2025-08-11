La Policía Nacional pide a los ciudadanos estar alerta ante una nueva estafa que afecta a varias personas: "Si te llaman y dicen que hay problemas en tu cuenta..."

La Policía Nacional de Mahón ha logrado recuperar un total de 10.000 euros que habían sido sustraídos a través de una estafa utilizando el método comúnmente llamado 'spoofing' y han identificado a los presuntos estafadores, que residen en diferentes lugares del territorio nacional.

En profundidad

La víctima recibió una llamada telefónica de los presuntos estafadores, que se hicieron pasar por empleados de su entidad bancaria, informando de que se habían detectado problemas en su cuenta.

Los ciberdelincuentes consiguieron que la víctima les hiciera una transferencia de 10.000 euros a una cuenta que, posteriormente, se detectó que pertenecía a un local de venta de oro, situado fuera de Menorca. La transferencia sirvió para que los estafadores compraran productos y se enviaran a su domicilio.

Tras recibir la denuncia en las dependencias policiales, los agentes de Policía Judicial, y más concretamente del Grupo de Tecnológicos de la Comisaría de Mahón, detectaron inmediatamente que, por los hechos que se relataban, esta persona había sido estafada mediante el método llamado 'spoofing'.

Más detalles

Inmediatamente, contactaron con el titular de la cuenta donde se había efectuado la transferencia de los 10.000 euros. Los agentes le indicaron que debía devolver el dinero y no enviar las joyas a la dirección que le habían indicado.

De esta manera, la víctima pudo recuperar el dinero que se le había sustraído. Días más tarde, los investigadores localizaron el domicilio de los presuntos estafadores. En el tiempo que ha durado la investigación, se ha podido constatar que la pareja de uno de los ciberdelincuentes ya había sido detenido por hechos similares en anteriores ocasiones.

Desde la comisaría de la Policía Nacional en Mahón han recomendado que, ante cualquier llamada telefónica en la que soliciten datos bancarios o efectuar gestiones telefónicas con ellos, no se debe facilitar ninguna información personal.

Además, ante cualquier duda, siempre se debe contactar con la entidad bancaria directamente o dirigirse a la Policía antes de efectuar la operación solicitada.