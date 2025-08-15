Protección Civil da la razón a la AEMET y pide que nos preparemos para la semana que viene porque no se salva ninguna zona de España: "A partir de..."

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso por ola de calor hasta el próximo lunes y avanza que a partir del fin de semana se alcanzarán máximas de hasta 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura y mínimas de 22-25ºC en amplias zonas del país.

En profundidad

AEMET espera que el ascenso de temperaturas de este jueves continúe durante los próximos días y que se extienda a la mitad oriental de la Península. Así, indica que éste será notable o incluso extraordinario en el Cantábrico, con viento del sur. Sin embargo, descenderá --también de forma notable-- el día siguiente, sábado.

De esta manera, se espera que este viernes se alcancen los 38-39ºC de manera generalizada en el Cantábrico e incluso que se superen los 40ºC en algunos puntos. Los termómetros en el resto de la Península y Baleares, salvo zonas de montaña, llegarán a los 36-38ºC y sobrepasarán los 39-40ºC en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.

De acuerdo con la previsión, el sábado y el domingo serán los días más cálidos, con máximas que superarán los 36-39ºC de forma generalizada en Península y Baleares, salvo el área cantábrica, así como los 40-42ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero. De hecho, se podría llegar a los 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

AEMET avanza que el escenario más probable es que a partir del lunes 18 de agosto comience un descenso térmico por el oeste debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, por lo que finalizaría este episodio de ola de calor.

Durante los siguientes días, esta bajada de temperaturas se extendería al resto de la Península y Baleares, aunque hay incertidumbre sobre su magnitud. Aún así, se espera que las temperaturas se mantengan significativamente elevadas el lunes. De hecho, es probable que se superen los 40-42ºC en la mitad suroriental peninsular y Baleares.

A partir del martes 19 de agosto es probable que progresivamente las temperaturas vayan tomando valores más propios de estas fechas. En lo que respecta a las mínimas, estas seguirán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana. Por lo tanto, no se bajará de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Más detalles

Por todo ello, Protección Civil hace una serie de recomendaciones ante las altas temperaturas, entre cuales está limitar la exposición al sol, así como mantenerse en un lugar bien ventilado. También aconsejan ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas, además de beber frecuentemente agua o líquidos.

Además, aconseja vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza, así como evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Protección Civil también pide interesarse por los niños, personas mayores y enfermas y quienes vivan solos o aislados. Además aconseja tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

Para prevenir incendios forestales, aconseja prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos. Además, pide no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.

Asimismo, recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos, así como acampar sólo en zonas autorizadas, ya que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

Por último, indica que si se descubre el fuego en su inicio, se avise al 112 inmediatamente. También advierte de que en caso de verse sorprendido por un incendio, se debe evitar penetrar en el monte o bosque, así como ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, se debe atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.