Aviso de la NASA por lo que está pasando en Estados Unidos: "Ha surgido un lago en el desierto del Valle de la Muerte"

El Valle de la Muerte es un valle desértico en California (EEUU). El Parque Nacional de la región se presenta como "el más caluroso, el más seco y el situado más abajo con respecto al nivel del mar" de todo el país. En mitad de este desierto ha surgido un lago.

En profundidad

El lago en cuestión se ha formado en la Cuenca Badwater. Data de agosto de 2023, cuando apareció tras el paso del huracán Hilary, según el Observatorio de la Tierra de la NASA. Un río atmosférico a principios de febrero, "un flujo de aire muy húmedo, relativamente estrecho y de gran longitud", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consiguió que no se acabara de secar.

En algunas zonas, el lago ha alcanzado una profundidad de 30 centímetros a mediados del pasado mes, según trabajadores del Parque Nacional. No es la primera vez que se forma un lago en la zona: el lago actual destaca por lo mucho que está durando.

La Cuenca Badwater es una cuenca endorreica, es decir, que no tiene salida al océano, lo que habitualmente significa que el nivel de agua que se evapora es mucho más alto que el nivel de la que entra y que cualquier lago que se forme en la zona acabe con desaparecer.

A tener en cuenta

Sin embargo, el Valle de la Muerte ("el lugar más seco de Norteamérica", según la NASA) ha recibido en los últimos seis meses más del doble de lluvias que de habitual por año: 125 milímetros, sobre todo por el huracán Hilary (que dejó 55,8 milímetros de agua el 20 de agosto de 2023) y por el río atmosférico de febrero (que dejó 38,1 entre el 4 y 7 del mes pasado).

"La mayor parte de nosotros pensábamos que habría desaparecido para octubre", ha dicho una de las trabajadoras del Parque Nacional, según una nota de prensa del centro del ocho de febrero. "Nos sorprendimos cuando vimos que ha permanecido aquí más de seis meses."

"La lluvia de esta semana (las del río atmosférico) hará que tarde más en evaporarse. Es demasiado poco profundo como para recorrerlo en kayak, pero ofrece unos reflejos impresionantes de las montañas", ha añadido.